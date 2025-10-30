أوبريت "السلام" يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على المسرح الروماني بالإسماعيلية.

المنظمون للمهرجان

والمهرجان نظمته وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس وهيئة تنشيط السياحة.

جانب من فعاليات الختام،فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الحفل

وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ماهر كمال مدير المهرجان ومخرج حفل الختام، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وإيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، وعدد كبير من الوفود المشاركة والقيادات التنفيذية والثقافية والإعلاميين.

في كلمته، أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة عاشت على مدار أسبوع كامل أجواء استثنائية من الفرح والتنوع الثقافي، حيث تنوعت عروض خمس وعشرين فرقة للفنون الشعبية بين مصرية وأجنبية، لتقدم لوحة إنسانية تعبر عن رسالة مصر للعالم: "مصر هي الأمن والأمان.. مصر هي الفن والحياة".

جانب من فعاليات حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، فيتو

وأشار "أكرم" إلى أن رسالة المهرجان للعالم واضحة وثابتة، وهي أن مصر ستظل وطن السلام والإبداع، ومهد الحضارة ومصدر الإلهام، مؤكدا أن الإسماعيلية أرض البطولة والعراقة قادرة على أن تخوض معركة الوعي بثقة في الإنسان المصري القادر على البناء والتنوير.

وأضاف أن الدورة الخامسة والعشرين تكتسب بريقا خاصا هذا العام، كونها تأتي ضمن مبادرة "الإسماعيلية عاصمة الثقافة والفنون"، التي تعكس مكانة المدينة الباسلة كمنارة للإبداع تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والحداثة والتنوع الثقافي من جهة أخرى.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه الدائم للمهرجان وحرصه على ترسيخ مكانة الفنون الشعبية كجسر للتواصل الإنساني بين الشعوب وأداة لبناء الوعي ونشر قيم الجمال والإبداع، كما وجه تحية خاصة إلى الدكتور عبد المنعم عمارة مؤسس المهرجان، وصاحب الفكرة والرؤية التي جعلت من الإسماعيلية نافذة مشرقة تطل منها مصر على العالم بالفن والجمال.

من جهته، أعرب اللواء خالد اللبان عن سعادته بنجاح الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان، مؤكدا أن الفنون الشعبية تمثل جسرا حقيقيا للتواصل بين الشعوب وتعكس ثراء التنوع الثقافي المصري والعالمي.

وأكد اللبان أن مشاركة 25 فرقة من مصرية وأجنبية، أضفت على المهرجان طابعا عالميا يبرز قدرة مصر على تقديم رسالة سلام وإبداع. واختتم بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وكل القائمين على إعداد وتنفيذ المهرجان، والفرق المشاركة التي أسهمت في نجاح هذه الدورة المميزة.

وتضمن الحفل الختامي تقديم استعراض فني بعنوان "قيدوا شموع الإسماعيلية"، تلاه أوبريت "السلام" بمشاركة فرق الفنون الشعبية، من إخراج ماهر كمال، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي، ميديا محمد شومان، ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادي عزت، ديكور المهندس محمد هاشم، بمساعدة شريف مبارك وعبد السلام إبراهيم وأحمد حمدي ومجدي جبرة الله وأحمد حلمي، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين.

كما تم تكريم الفرق المصرية والعربية والأجنبية المشاركة ومدربيها بإهدائهم درع المهرجان وشهادات تقدير، تقديرا لمساهماتهم في إنجاح الدورة الفضية.

واختتمت الفعاليات بعروض فنية متنوعة قدمتها الفرق المشاركة، تضمنت لوحات مستوحاة من التراث الشعبي لبلدانها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي امتلأت به مدرجات المسرح الروماني.

أقيم المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ونفذته الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 25 فرقة مصرية وأجنبية، من بينها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، إندونيسيا، أوزبكستان، رومانيا، والهند، إلى جانب 9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة هي: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية.

كما شاركت فرقتا ذوي الهمم من الإسماعيلية وهما "هيئة قناة السويس" و"القلوب البيضاء"، بالإضافة إلى فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وانطلقت فعاليات المهرجان الجمعة الماضية بديفيليه فني لجميع الفرق من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، تلاه حفل الافتتاح الرسمي. وقدمت الفرق المشاركة عروضها على مدار أربعة أيام على مسارح حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، إضافة إلى مواقع ثقافية في فايد، القنطرة غرب، القصاصين، والجيش الثاني الميداني.

كما شهد المهرجان معرضا للحرف البيئية وندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية ومراحل تطورها، نظمتها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

