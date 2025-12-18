الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة في الإسماعيلية (بث مباشر)

جانب من إعلان النتيجة،
جانب من إعلان النتيجة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثالثة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار مدحت عبد المنعم عبده، وعضوية المستشارين محمود حجاج على يوسف، والمستشار هشام الطحاوي
الحصر العددي لجولة إعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.   

أمن الإسماعيلية يساعد ناخب من ذوى الهمم للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية في ثاني أيام جولة الإعادة

وحصل المرشح سامي سليم على نتيجة الدائرة الثالثة بالإسماعيلية ٣٥٠٩٨، وأحمد حمادة رشدي ١٨٣٥٤.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٥٥٩٣٦، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ٢٤٨٤.
 

عدد مقار اللجان الانتخابية 

وكان قد تم تجهيز ١٦٨ مركزًا انتخابيًّا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبًا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بـ مدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.
 

وجرت جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولي لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخب من خلال (٦٦) مركزا انتخابيا. 
 
كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخبًا من خلال ٢٤ مركزًا انتخابيًّا.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية "جولة الإعادة" لبرلمان ٢٠٢٥ بمقر لجنة المركز الثقافي بمركز فايد 

وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تفقد مساء اليوم الخميس، المقر الانتخابي بالمركز الثقافي بـ مركز فايد، والذي يستقبل الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة" منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب "جولة الإعادة"، في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.  

محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية 

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على متابعته المستمرة مع الجهاز التنفيذي حتى انتهاء عمل اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًّا سير العملية الانتخابية داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالإسماعيلية إعلان الحصر العددي بانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، بدء عمليات الفرز بلجنة مركز الثقافة في فايد بالإسماعيلية (فيديو وصور)

أمن الإسماعيلية يساعد ناخب من ذوى الهمم للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية في ثاني أيام جولة الإعادة

ضبط سيارة محملة بالمخلفات وتحرير 16 محضرا للنباشين في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

اللجنة العامة رقم 6 مركز سمنود تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حلمي طولان يكشف كواليس أزمته مع حسام حسن قبل توليه منصبه بالجبلاية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads