إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في الإسماعيلية

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية أمام جميع اللجان الفرعية 173329 ناخبًا.

عدد أصوات من قاموا بالتصويت

وشهدت العملية الانتخابية تصويت 48213 ناخبًا في جميع اللجان، وبعد الانتهاء من أعمال الفرز بلغ عدد الأصوات الباطلة 1591 بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 46622 وفيما يخص توزيع الأصوات على المتنافسين، فقد حصل المرشح محمد السيد طلبة على 23202 صوت، فيما حصل المرشح سلمان محمد اليماني على 22820 صوتًا.



وكان قد تم تجهيز ١٦٨ مركزًا انتخابيًّا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبًا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بـ مدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدًا أزهريًّا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.



وجرت جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجرى الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولي لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخبًا من خلال (٦٦) مركزًا انتخابيًّا.



كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخبًا من خلال ٢٤ مركزًا انتخابيًّا.



محافظ الإسماعيلية يتابع سير العملية الانتخابية "جولة الإعادة" لبرلمان ٢٠٢٥ بمقر لجنة المركز الثقافي بمركز فايد

وعلى صعيد آخر، كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تفقد مساء اليوم الخميس، المقر الانتخابي بالمركز الثقافي بـ مركز فايد، والذي يستقبل الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة" منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب "جولة الإعادة"، في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على متابعته المستمرة مع الجهاز التنفيذي حتى انتهاء عمل اللجان بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يتابع شخصيًّا سير العملية الانتخابية داخل اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

