الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ مجموعة من الأنشطة والمسابقات

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، من بينها تنظيم بطولة الشرقية لمصارعة الذراعين بنادي ههيا، بمشاركة 125 لاعبًا يمثلون 12 هيئة رياضية، وذلك في إطار دعم الألعاب الفردية والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة

وأشارت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن المديرية تنفذ خطة شاملة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب اكتشاف ورعاية الموهوبين، لافتة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

دعم الالعاب الفردية وتوسيع قاعدتها

وأشارت الى قيام المديرية بإقامة بطولة الشرقية لمصارعة الذراعين بنادي ههيا بمشاركة ١٢٥لاعبًا يمثلون ١٢ هيئة رياضية في إطار دعم الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة المشاركة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة في كرة السلة ضمن دوري منطقة الشرقية من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وحصد ميداليات قارية ودولية في رياضة الجودو، مما يعكس نجاح منظومة اكتشاف الأبطال.

رياضات الجودو والسلاح والعاب القوى

ونوهت إلى أن المديرية قامت بتدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة داخل ١٧مركز شباب كما تم تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية والتدريب التخصصي لرياضات الجودو والسلاح وألعاب القوى، بالاضافة الى استمرار أنشطة مركز التدريب الرياضي للياقة البدنية للبنين والبنات داخل مراكز الشباب.

فعاليات المشروع القومى لتنمية المهارات

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ مراكز تدريب أطفال التوحد تحت شعار نتوحد من أجلهم كما تم تنفيذ تدريبات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بعدة رياضات وتم إستمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام تحت شعار “ها أنا أحقق ذاتي”، كما تم تنفيذ برامج اللياقة البدنية للفتاة والمرأة والرواد إلى جانب برامج "لياقة المصريين" بالميادين والحدائق.

ولفتت إلى أنه تم انعقاد الجمعية العمومية لنادي أبو كبيرالرياضي وانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائي كامل ومشاركة المديرية في اللقاء الختامي للعروض الرياضية لتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالصالة المغطاة بمحافظة الإسكندرية.

