الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ مجموعة من الأنشطة والمسابقات

شباب الشرقية حصد
شباب الشرقية حصد ميداليات ذهبية وفضية بمراكزالشباب والهيئات
18 حجم الخط

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، من بينها تنظيم بطولة الشرقية لمصارعة الذراعين بنادي ههيا، بمشاركة 125 لاعبًا يمثلون 12 هيئة رياضية، وذلك في إطار دعم الألعاب الفردية والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية.

شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة

وأشارت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن المديرية تنفذ خطة شاملة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب اكتشاف ورعاية الموهوبين، لافتة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

 دعم الالعاب الفردية وتوسيع قاعدتها 

وأشارت الى  قيام  المديرية بإقامة بطولة الشرقية لمصارعة الذراعين بنادي ههيا بمشاركة ١٢٥لاعبًا يمثلون ١٢ هيئة رياضية في إطار دعم الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة المشاركة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة في كرة السلة ضمن دوري منطقة الشرقية من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وحصد ميداليات قارية ودولية في رياضة الجودو، مما يعكس نجاح منظومة اكتشاف الأبطال.

 رياضات الجودو والسلاح والعاب القوى 

ونوهت إلى أن المديرية قامت بتدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة داخل ١٧مركز شباب كما تم تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية والتدريب التخصصي لرياضات الجودو والسلاح وألعاب القوى، بالاضافة الى استمرار أنشطة مركز التدريب الرياضي للياقة البدنية للبنين والبنات داخل مراكز الشباب.

 فعاليات المشروع القومى لتنمية المهارات 

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ مراكز تدريب أطفال التوحد تحت شعار نتوحد من أجلهم كما تم تنفيذ تدريبات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بعدة رياضات وتم إستمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام تحت شعار “ها أنا أحقق ذاتي”، كما تم تنفيذ برامج اللياقة البدنية للفتاة والمرأة والرواد إلى جانب برامج "لياقة المصريين" بالميادين والحدائق.

ولفتت إلى أنه تم انعقاد الجمعية العمومية لنادي أبو كبيرالرياضي وانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائي كامل ومشاركة المديرية في اللقاء الختامي للعروض الرياضية لتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالصالة المغطاة بمحافظة الإسكندرية.

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاركة الرياضية 12 هيئة رياضية مصارعة الزراعيين نادى ههيا مشاركة 125لاعبا مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية الدكتورة منى عثمان وكل وزارة الشباب

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads