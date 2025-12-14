الأحد 14 ديسمبر 2025
شباب الشرقية: 70 أسرة تشارك في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية

حضور 70 اسرة للمشاركة
انطلقت فعاليات مبادرة "جُمعتنا لمتنا" بساحة جامع الفتح بالزقازيق، محافظة الشرقية وذلك  بمشاركة أكثر من ٧٠ أسرة من المدينة، وشملت أنشطة رياضية توعوية دينية ثقافية وترفيهية، بهدف تعزيز الترابط الأسري والوعي البدني والفكري، على أن تُنفذ المبادرة لاحقًا في جميع مراكز ومدن المحافظة.

شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

وكشفت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة، عن أبرز البرامج والمشروعات الرياضية والمجتمعية المتنوعة التي تم تنفيذها علي مدار الأسبوع الماضي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، حيث تم تنفيذ تدريبات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية بالمشروع  إلى جانب تدريبات الكاراتيه والدفاع عن النفس، وذلك بنادي السكة الحديد ومركز شباب شرقية مباشر.

تدريبات شاملة بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية 

وأشارت إلى تنفيذ تدريبات شاملة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوفير أدوات التدريب وتنمية القدرات البدنية للشباب، وإجراء التدريب بنادي السكة الحديد أيام  السبت والإثنين والأربعاء إلي جانب  فتح باب انتقاء الأطفال المتميزين، تحت إشراف لجنة علمية ومدربين متخصصين.

انتقاء اللاعبين فى العاب المصارعة والجودو

ونوهت إلى أنه تم الإعلان عن بدء قبول دفعة جديدة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وعن بدء اختبارات انتقاء اللاعبين في ألعاب المصارعة والجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة اليد وكرة السلة والسلاح والهوكي وذلك بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.

تهنئة فريق السلة بالمحافظة لتفوقه 76-38

وقالت وكيل وزارة الشباب بالمحافظة: إنه تم تقديم التهنئة لفريق كرة سلة المشروع القومي للموهبة على فريق الرواد عقب فوزه المستحق بنتيجة ٧٦–٣٨   حيث يُعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد أهم  الاستراتيجيات الوطنية لاكتشاف الأبطال حيث تحتضن  الشرقية ١٧مركزًا في مراحل الواعدين والصقل والموهبة) مما يجعلها من أكبر المحافظات الداعمة للمواهب.

حملة بمراكز شباب الشرقية لتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين

المهندس حازم الأشمونى 

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج لتنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلًا عن إسهامها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب، وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

