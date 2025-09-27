حملة بمراكز شباب الشرقية لتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه ضمن الخطة التنفيذية للحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والوعي السياسي لدى الشباب بالنسخة الثانية ٢٠٢٥ وأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، قامت المديرية بتنفيذ جلسات بمركز شباب الخضارية التابع لإدارة شباب الإبراهيمية ومركز شباب العزازي التابع لإدارة فاقوس، تحت عنوان "تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية" بمراكز شباب مصر.

ممارسة المشاركة السياسية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن الجلسات تضمنت الحديث حول دور المرأة في المشاركة السياسية والحقوق والواجبات الدستورية وحق المواطنة والانتماء وأساليب وممارسات المشاركة السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

تعزيز المشاركة السياسية

وقال عبدالعظيم: إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الحالي وتستمر بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية، وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية له.

المهندس حازم الأشمونى

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

