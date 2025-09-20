السبت 20 سبتمبر 2025
شباب الشرقية تنظم فعاليات المعرض الأول لبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة بالعاشر

أكد  الدكتور محمود عبد العظيم  وكيل الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وتحت شعار " حرفتك...مهنتك " قامت المديرية بتنفيذ فعاليات المعرض الأول لتسويق وبيع منتجات أندية الفتيات والمرأة التابعة لإدارة العاشر من رمضان بمراكز شباب " التنمية - الأمل - النصر - الشروق - السلام - الزهور - المستقبل " 

شباب الشرقية تنظم ندوة عن تمكين وزيادة وعي الفتيات  

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض إبداعات ومهارات عضوات أندية الفتاه والمرأة المشاركات، حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين المشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية،  وغيرها من المنتجات التي تعكس جودة العمل اليدوي وروح الابتكار. 

ولفت إلي أن المعرض شهد حضورًا مميزًا من رواد الأندية وأهالي المدينة، الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها، مما ساهم في دعم المشارِكات معنويًا وماديًا، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهن على نطاق أوسع كما تضمن المعرض فقرات تعريفية بأندية الفتاة والمرأة، ودورها في بناء قدرات المرأة المصرية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والإنتاج.

شباب الشرقية: استمرار تنفيذ برنامج "مشواري" في العدوة

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمة من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.  

