شباب الشرقية تنظم فعاليات المعرض الأول لبيع منتجات أندية الفتاة والمرأة بالعاشر

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لمبادرة بداية وتحت شعار " حرفتك...مهنتك " قامت المديرية بتنفيذ فعاليات المعرض الأول لتسويق وبيع منتجات أندية الفتيات والمرأة التابعة لإدارة العاشر من رمضان بمراكز شباب " التنمية - الأمل - النصر - الشروق - السلام - الزهور - المستقبل "

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض إبداعات ومهارات عضوات أندية الفتاه والمرأة المشاركات، حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين المشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية، وغيرها من المنتجات التي تعكس جودة العمل اليدوي وروح الابتكار.

ولفت إلي أن المعرض شهد حضورًا مميزًا من رواد الأندية وأهالي المدينة، الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها، مما ساهم في دعم المشارِكات معنويًا وماديًا، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهن على نطاق أوسع كما تضمن المعرض فقرات تعريفية بأندية الفتاة والمرأة، ودورها في بناء قدرات المرأة المصرية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والإنتاج.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمة من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

