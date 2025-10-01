الأربعاء 01 أكتوبر 2025
شباب الشرقية: إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية اللغات

إطلاق استمارة التسجيل
إطلاق استمارة التسجيل في البرنامج القومي للغات

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إطلاق وزارة الشباب والرياضة استمارة التسجيل في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات، والذي يشهد هذا العام نقلة نوعية بتنفيذه في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

حملة بمراكز شباب الشرقية لتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار البرنامج في أداء دوره المحوري في تنمية المهارات اللغوية لدى القيادات الشبابية، موضحًا البرنامج يشمل التدريب على اللغات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية، وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الوزارة مع الشباب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن البرنامج ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لافتًا إلي أن شروط الالتحاق بالبرنامج. 

وجاءت الشروط أنها تخص الفئة العمرية من 18 حتى 45 عامًا وأن الحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط وأن يكون المشارك من أبناء المحافظة التي يتم فيها التنفيذ وفقًا لبطاقة الرقم القومي وإجادة استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة حيث ستتحمل وزارة الشباب والرياضة 50% من رسوم كل مستوى تدريبي.

 بينما يتحمل المشارك الـ 50% المتبقية بالإضافة إلى رسوم اختبار تحديد المستوى. وفي حال عدم اجتياز المستوى، يتحمل المشارك تكلفة إعادة التدريب.ويختار المشارك لغة واحدة من اللغات السبع المُعلن عنها، وفي حال عدم توفر التدريب على اللغة المختارة بمحافظته، يتم ترشيحه للحصول على تدريب في اللغة الإنجليزية.

كما يتم اختيار المشاركين بناءً على أسبقية التسجيل واختيار اللغة، ومدى انطباق الشروط ويُمنح المشارك شهادة باجتياز كل مستوى تدريبي في اللغة التي تم التدريب عليها.وايضا تُخصص نسبة 10% من فرص المشاركة لأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم التواصل مع المقبولين لاحقًا لإبلاغهم بمواعيد وأماكن سداد الرسوم وتنفيذ البرنامج، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة موضحًا أن التسجيل للبرنامج من خلال الدخول على الرابط الموضح على صفحة مديرية الشباب والرياضة  بالشرقية. 

شباب الشرقية تنظم ندوة عن تمكين وزيادة وعي الفتيات  

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة وما تقدمه من أنشطة وفعاليات وبرامج وندوات تثقيفية ودورات تدريبية متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

