قضيتان دوليتان تضعان الشرقية في صدارة محكمة المنصورة الاقتصادية

شهدت محكمة المنصورة الاقتصادية خلال الفترة الماضية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة في ملف الجريمة الإلكترونية، بعدما مثُل خمسة شباب من محافظة الشرقية، تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عامًا، بتهمة تأسيس وتشغيل منصات رقمية احتيالية مكّنت مستخدمين من دول مختلفة من تنفيذ هجمات تصيّد إلكتروني استهدفت أنظمة Microsoft Office 365 التابعة لإحدى أكبر شركات البرمجيات العالمية.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المنظمة

وكشفت التحقيقات عن نشاط منظم امتد لسنوات، بعد تأسيس منصتين تحملان اسمي «caffeine» و**«onnx store»**، استخدمتا في بيع أدوات اختراق وتأجير خدمات رقمية مقابل تحويلات بعملات مشفرة يصعب تتبعها. وأظهرت الأدلة أن تلك الأدوات مكّنت مستخدمين من الدخول غير المشروع إلى حسابات بريد إلكتروني وسرقة بيانات حساسة تخص مستخدمين أغلبهم يعتمد على منظومة Office 365.

تقارير الفحص الفني

كما بيّنت تقارير الفحص الفني أن المتهمين أنشأوا نحو 240 موقعًا احتياليًا صُممَت بواجهات تحاكي منصات رسمية، واستُخدمت في حملات تصيّد استهدفت الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على بيانات دخولهم، تمهيدًا لتنفيذ عمليات اختراق لاحقة.

النيابة العامة تتلقي مذكرة رسمية من ولاية فرجينيا الأمريكية

وبدأت خيوط القضية من خارج الحدود المصرية، بعد تلقّي النيابة العامة مذكرة رسمية من ولاية فرجينيا الأمريكية، إثر تحرك قانوني اتخذته شركة عالمية متضررة ضد أحد المتهمين. وعلى الفور بدأت نيابة الشئون الاقتصادية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات، تحقيقات موسعة شملت فحص الأجهزة وتتبع معاملات مالية وتحليل بيانات واردة من جهات دولية.

القبض على أربعة من المتهمين داخل مصر وهروب خامس

وأسفرت جهود الضبط عن القبض على أربعة من المتهمين داخل مصر، فيما كشفت التحريات مغادرة المتهم الخامس للبلاد قبل بدء التحقيقات ولا يزال ملاحقًا. وخلال أربع جلسات متتابعة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع، من بينها الاطلاع على ما انتهت إليه التحقيقات في الولايات المتحدة وترجمة المستندات الواردة من الجانب الأمريكي، إلى جانب طلب تشكيل لجنة فنية محايدة لإعادة فحص الأدلة الرقمية.

تأجيل المحاكمة إلى 4 ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات واستعراض التقارير الفنية

وفي ختام الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 4 ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات واستعراض التقارير الفنية المنتظر وصولها، وسط اهتمام واسع من المتابعين لملف الأمن السيبراني، نظرًا لارتباط القضية بجهات دولية كبرى.

قضية دولية سابقة من الشرقية

اللافت أن محكمة المنصورة الاقتصادية كانت قد نظرت قبل سنوات قضية أخرى ذات صدى دولي، حين واجه طالب بكلية الطب من مركز أبو حماد اتهامات بالإساءة والسب العنصري بحق لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد عبر موقع "تويتر".

وتعود وقائع هذه القضية إلى يناير 2021، بعدما تقدم محامي اللاعب بدعوى اتهم فيها الطالب بإهانة راشفورد عبر منشورات تداولها رواد مواقع التواصل.

وبعد سلسلة من الجلسات، أصدرت المحكمة الاقتصادية في 31 أغسطس 2022 حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لينهي القضاء المصري النزاع دون توقيع عقوبة على الطالب.

