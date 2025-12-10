الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تجديد حبس 14 شخصا بتهمة التنقيب عن الآثار في البدرشين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 14 شخصا متهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة البدرشين، 15 يوم على ذمة التحقيقات. 

وجاءت جهود الأمن بعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة أشخاص بتكوين تشكيل عصابي  لـ   الاتجار بالآثار والتنقيب غير القانوني

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الـ14، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة البدرشين لحين عرضهم على جهات التحقيق المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على “ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة”.

جريمة سرقة الآثار

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

