بالصدفة أثناء إنشاء طريق، اكتشاف مقبرة جماعية غامضة في أوروبا عمرها 3300 عام

كشف بحث أثري حديث عن مقبرة جماعية غامضة في جنوب إسكتلندا، تعود إلى نحو 3,300 عام، ويعتقد أنها تعود للعصر البرونزي، أُجريت أعمال التنقيب في 2020 و2021 بواسطة شركة "جارد أركيولوجي" أثناء إنشاء طريق لمزرعة الرياح "توينتي شيلينج" قرب سانكوير في منطقة دومفريز وجالاوي.

وعُثر في الموقع على تلة دفن أثرية تحتوي على عظام محترقة لثمانية أشخاص على الأقل داخل خمس جرار متراصة بإحكام، ويُرجح عالم الآثار توماس موير، الذي قاد أعمال التنقيب، أن الحدث نجم عن كارثة جماعية، مثل مجاعة، دفنت على إثرها عدة أشخاص في وقت واحد.

تقع التلة على بعد حوالي 4.8 كيلومترات جنوب سانكوهار في منطقة مرتفعة وعرة، وعثرت الشركة كذلك على نشاط أثري يعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث بين عامي 2,867 و2,504 قبل الميلاد، ما يشير إلى استيطان طويل الأمد في المنطقة.

موير أشار إلى أن هذا الاكتشاف يُعد من الأحداث الغامضة والنادرة التي تكشف عن دفن جماعي في أوروبا خلال العصر البرونزي.

