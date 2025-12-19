الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بالصدفة أثناء إنشاء طريق، اكتشاف مقبرة جماعية غامضة في أوروبا عمرها 3300 عام

مقبرة جماعية، فيتو
مقبرة جماعية، فيتو
18 حجم الخط

كشف بحث أثري حديث عن مقبرة جماعية غامضة في جنوب إسكتلندا، تعود إلى نحو 3,300 عام، ويعتقد أنها تعود للعصر البرونزي، أُجريت أعمال التنقيب في 2020 و2021 بواسطة شركة "جارد أركيولوجي" أثناء إنشاء طريق لمزرعة الرياح "توينتي شيلينج" قرب سانكوير في منطقة دومفريز وجالاوي.

 

وعُثر في الموقع على تلة دفن أثرية تحتوي على عظام محترقة لثمانية أشخاص على الأقل داخل خمس جرار متراصة بإحكام، ويُرجح عالم الآثار توماس موير، الذي قاد أعمال التنقيب، أن الحدث نجم عن كارثة جماعية، مثل مجاعة، دفنت على إثرها عدة أشخاص في وقت واحد.

 

تقع التلة على بعد حوالي 4.8 كيلومترات جنوب سانكوهار في منطقة مرتفعة وعرة، وعثرت الشركة كذلك على نشاط أثري يعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث بين عامي 2,867 و2,504 قبل الميلاد، ما يشير إلى استيطان طويل الأمد في المنطقة.

 

موير أشار إلى أن هذا الاكتشاف يُعد من الأحداث الغامضة والنادرة التي تكشف عن دفن جماعي في أوروبا خلال العصر البرونزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكتلندا الكوارث الجماعية أوروبا مقابر جماعية

الأكثر قراءة

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

غزل المحلة يستضيف فاركو اليوم بكأس عاصمة مصر

ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن أول فوز له بالبطولة

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: البرلمان الجديد بغرفتيه يفتقر إلى معارضة حقيقية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads