محاولة تنقيب فاشلة، تقرير ينفي وجود آثار داخل عقار بالمطرية

تسلمت نيابة المطرية تقرير اللجنة الأثرية حول حفرة قام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بحفرها بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين من التقرير أن العقار خالي من القطع الأثرية ولا يوجد به آثار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بقيام مالك أحد العقارات بأعمال حفر أسفل العقار، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لفحص البلاغ والانتقال إلى موقع الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أن خمسة أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، حيث كانوا يحفرون أسفل العقار المشار إليه بقصد البحث عن قطع أثرية لبيعها والتربح غير القانوني منها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، منها فؤوس ومعاول ومعدات حفر بدائية.

وبمواجهتهم بما نسب إليهم، اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الربح السريع وغير المشروع، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون بوجود مقبرة أثرية أسفل العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة القضية، مع تكليف اللجنة الأثرية المختصة بفحص الموقع وبيان مدى احتوائه على أي شواهد أو قطع أثرية.أثار مخاوف السكان من احتمال انهياره.

