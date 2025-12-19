الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

تحرير 842 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 842 مخالفة
تحرير 842 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 842 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المروري وتحقيق السيولة على الطرق.

حالة المرور اليوم الجمعة في القاهرة والجيزة والقليوبية

مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل  الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 42 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1079 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين. 

