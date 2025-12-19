مجموعة مصر، تاريخ وإنجازات منتخب جنوب أفريقيا قبل المشاركة بكأس الأمم

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يشارك منتخب جنوب أفريقيا في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير، بجانب كل من مصر وزيمبابوي.

وشارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية عشر، وحقق اللقب مرة واحدة خلال مشواره سنة 1996.

ولعب المنتخب الجنوب أفريقي أول مباراة له في عام 1906، ولكن بسبب 40 عاما من الإيقاف الفعلي بسبب نظام الفصل العنصري والإيقاف 16 عاما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ظهر المنتخب الجنوب أفريقي على الساحة الدولية في عام 1992.

ورغم ظهوره المتأخر على الساحة الدولية، فرض المنتخب الجنوب أفريقي اسمه بقوة وسط المنتخبات الكبيرة في القارة منذ بداية مشاركته في بطولة أمم أفريقيا في نسخة 1996 عندما توج باللقب ثم عاد في النسخة التالية التي أقيمت في عام 1998 واحتل المركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب مصر في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2000 احتل المركز الثالث في البطولة ليؤكد على أنه سيصبح أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء.

وتوالت مشاركات المنتخب الجنوب أفريقي في بطولة أمم أفريقيا، حيث ستكون هذه هي المشاركة الثانية عشر له في البطولة.

وخاض المنتخب الجنوب أفريقي 50 مباراة بالبطولة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 55 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وكان أكبر انتصار حققه المنتخب الجنوب أفريقي في البطولة هو فوزه على منتخب ناميبيا 4 / 1 في نسخة عام 1998، فيما كانت أكبر هزيمة تلقاها هي الخسارة أمام المنتخب النيجيري صفر / 4 في نسخة 2004.

بشكل عام كان أكبر انتصار حققه المنتخب الجنوب أفريقي هو فوزه على أستراليا 8 / صفر في سبتمبر 1955، فيما كانت أكبر خسارة تلقاها أمام المنتخب الإنجليزي 1 / 9 في يوليو 1920.

منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم

واستطاع المنتخب الجنوب أفريقي، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 85ر27 مليون يورو، التواجد في كأس العالم 3 مرات، حيث تأهل عبر التصفيات في 1998 و2000، واستضاف البطولة في 2010 ليصبح أول منتخب أفريقي يستضيف البطولة.

ورغم مشاركته ثلاث مرات في المونديال إلا أنه فشل في عبور دور المجموعات في أي من تلك النسخ.

وشارك أيضا المنتخب الجنوب أفريقي في نسختين لبطولة كأس القارات عامي 1997 و2009، وكانت أبرز نتائجه هي احتلاله المركز الرابع في نسخة 2009.

وتمكن المنتخب الجنوب أفريقي من حجز بطاقة التأهل لنهائيات نسخة العام الحالي بعدما احتل صدارة المجموعة الحادية عشرة التي ضمت معه منتخبات أوغندا والكونغو وجنوب السودان.

وحقق المنتخب الجنوب أفريقي نتائج طيبة في التصفيات حيث تفادى الهزيمة في مبارياته الست، وفاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط.

منتخب جنوب افريقيا في كأس الأمم الأفريقية

ولن تكون مهمة المنتخب الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة من البطولة سهلة خاصة وأن القرعة أوقعته في مجموعة ليست بالسهلة حيث يتواجد في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا ومصر وزيمبابوي.

ويفتتح المنتخب الجنوب أفريقي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 22 ديسمبر على ملعب مراكش، ثم يواجه المنتخب المصري في الجولة الثانية على ملعب أدرار يوم 26 ديسمبر.

ويقود منتخب جنوب افريقيا البلجيكي المخضرم هوجو بروس، الذي يأمل في الوصول للمباراة النهائية خاصة وأنه يرى أن الجيل الحالي من اللاعبين يمكنهم صناعة المجد في هذه البطولة.

