الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون لدعم عمليات زراعة القرنية والقضاء على قوائم الانتظار

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، والبنك الزراعي المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف دعم عمليات زراعة القرنية والقضاء التام على قوائم الانتظار الخاصة بها. 

توجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة، مما يسهم في تخفيف معاناة المرضى غير القادرين وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، مع التركيز على الحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي. 

وقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي للصندوق،  ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، بحضور  محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك،  سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب قيادات من الجانبين. 

تمويل شراء القرنيات اللازمة للمرضى المستحقين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة والصندوق، أن البروتوكول يركز على تمويل شراء القرنيات اللازمة للمرضى المستحقين، مع إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة المتعاقدة، وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

وأكد أن هذه الشراكة ستقلص فترات الانتظار بشكل كبير، بعد أن ساهم تعاون سابق مع البنك المركزي في إجراء نحو 750 عملية، لتتجاوز أكثر من 1000 حالة بدعم البنك الزراعي، مما يقلل الانتظار إلى أقل من شهرين بدلًا من سنوات. 

الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025

الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

ثمن «عبدالغفار» الدور الوطني للبنك الزراعي في تعزيز الشراكات المجتمعية، دعمًا للمبادرات الرئاسية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الزراعي الأمراض الوراثية والنادرة الامراض الوراثية البنك المركزى المصرى الرعاية الصحية الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة الصحة العالمية محافظ البنك المركزي وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

معهد التغذية: بيضة واحدة تعادل قطعة لحم، ولهذا السبب يجب تناول البروتين يوميا

معهد التغذية يحذر: طبق فول كبير مع رغيفين يشكل خطرا على مرضى السكر

الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ قدم طفل تعرض لحادث سير مروع

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة: إحالة إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق

الرعاية الصحية: 264 فرقة متحركة لتأمين الناخبين طبيا في محافظات القناة

بعد وفاة نيفين مندور، كيف يؤدي دخان الحريق لفقدان الوعي والقتل في صمت؟

كيف تميز العقار الأصلي من المغشوش؟ تعليمات حكومية جديدة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads