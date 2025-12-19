"آفاق التحول في الطب النفسي"..المؤتمر الدولي الـ 12 لطب المنصورة

18 حجم الخط

افتتحت جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم الأمراض النفسية بكلية الطب، والذي يُعقد تحت عنوان: «آفاق التحول في الطب النفسي بين التكامل والبحث والدفاع المجتمعي»، وذلك برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2025، بجامعة المنصورة ومدينة رأس البر.

حضر الافتتاح الدكتور أحمدو لامين ساميتيه، وزير الصحة بجمهورية جامبيا، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سلوى طوبار، رئيس المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم الأمراض النفسية ورئيس قسم الأمراض النفسية، والدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتورة سعاد موسى، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني ورئيس المؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين (ECAPA)، والدكتور محمود الوصيفي، السكرتير العام للمؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم الأمراض النفسية والمؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين، ورؤساء الوحدات المتخصصة بقسم الأمراض النفسية، وعدد من القيادات الأكاديمية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين في مجال الطب النفسي من داخل مصر ومن الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

ويستضيف المؤتمر، في إطار فعالياته العلمية، المؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين (ECAPA)، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، والجمعية الدولية لطب نفس الأطفال والمراهقين والمهن المعاونة (IACAPAP)، والجمعية العربية البريطانية للطب النفسي، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطب النفسي من مصر وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

الجامعة تضع الصحة النفسية والبحث العلمي المتخصص في مقدمة أولوياتها

وفي كلمته، رحّب الدكتور أشرف شومة بالحضور، كما نقل تحيات الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ورعايته لانعقاد هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الجامعة تضع الصحة النفسية والبحث العلمي المتخصص في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

كما أكد أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي يعكس اهتمام كلية الطب بدعم تخصص الطب النفسي وتعزيز دوره في المنظومة الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى حرص الكلية على تنظيم مؤتمرات علمية متقدمة تواكب المستجدات العالمية وتسهم في تطوير الممارسة الإكلينيكية والبحث العلمي، بما يخدم المنظومة الصحية والمجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمدو لامين ساميتيه، وزير الصحة بجمهورية جامبيا، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الدولي، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والطبي المتميز الذي تتمتع به جامعة المنصورة، وبالدور الرائد الذي يقوم به قسم الأمراض النفسية في تنظيم المؤتمرات الدولية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة النفسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعات الإفريقية والمصرية.

كما أشار الدكتور الشعراوي كمال إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن التكامل بين البحث العلمي والخدمة الطبية يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور ممتاز عبد الوهاب أن هذا المؤتمر يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المدارس العلمية المختلفة في الطب النفسي، مشيرًا إلى أن اختيار محاوره يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الراهنة التي تواجه الصحة النفسية على المستويين الإكلينيكي والمجتمعي. وأضاف أن الشراكة مع جامعة المنصورة، وكذلك الجمعيات العلمية المتخصصة، تسهم في بناء رؤية علمية موحدة وتعزز من جودة التدريب والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكدت الدكتورة سلوى طوبار أن المؤتمر يناقش محاور علمية متقدمة تعكس التحولات العالمية في مجال الطب النفسي، مع التركيز على التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي والدور المجتمعي، بما يسهم في تطوير خدمات الصحة النفسية لمختلف الفئات العمرية.

وقالت الدكتورة سعاد موسى إن المؤتمر يُمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات الدولية في مجال طب نفس الطفل والمراهق، مشيرةً إلى أن التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي يمثل حجر الزاوية في تطوير خدمات الصحة النفسية لهذه الفئة العمرية.

وأضافت أن التعاون مع جامعة المنصورة والجمعيات العلمية الدولية يعكس حرص الجمعية على مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية وبناء كوادر متخصصة قادرة على مواجهة التحديات النفسية المعاصرة لدى الأطفال والمراهقين.

الجمع بين العمق الأكاديمي والتنوع العلمي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الوصيفي أن الإعداد للمؤتمر جرى وفق رؤية تنظيمية وعلمية دقيقة، حرصت على الجمع بين العمق الأكاديمي والتنوع العلمي، مشيرًا إلى أن البرنامج العلمي يتضمن جلسات متخصصة وورش عمل تفاعلية تُدار وفق أحدث المعايير الدولية، بما يحقق أقصى استفادة علمية للمشاركين ويعزز من مكانة جامعة المنصورة كمركز إقليمي متميز في مجال الطب النفسي.

ويُعقد المؤتمر برئاسة شرفية كل من الدكتور أحمد عكاشة، مؤسس ورئيس مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس والرئيس الشرفي للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي.



كما شهد حضور الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور طارق عكاشة، رئيس جمعية الزهايمر مصر، والدكتور هشام رامي، رئيس الجمعية المصرية للعلاج المعرفي السلوكي وأمين الصندوق والأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور أحمد عيسى، وكيل كلية الطب بجامعة بورسعيد لخدمة المجتمع، والدكتورة وفاء البهائي، وكيل كلية الطب بجامعة المنصورة الأسبق.

ما تتضمنه ورش العمل

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل متخصصة تناقش قضايا محورية، من بينها: الصحة النفسية للشباب والطلاب، والاضطرابات الذهانية والمزاجية، والطب النفسي الشرعي، واضطرابات النوم، والإدمان، والصحة النفسية الرقمية، والشيخوخة، والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، إلى جانب مستقبل العلاج النفسي.

تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الإكلينيكية

وتُعقد الفعاليات العلمية للمؤتمر بين قاعات جامعة المنصورة ومدينة رأس البر، في إطار علمي متخصص يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الإكلينيكية، ودعم قضايا الصحة النفسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

