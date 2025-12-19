هل يتولى ماريسكا تدريب مانشستر سيتي؟

18 حجم الخط

وصف الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي التقارير التي تربطه بالإشراف على الخصم المحلي مانشستر سيتي، بأنها تكهنات مؤكدًا أنه سيبقى مع النادي اللندني الموسم المقبل.

هل يتولى ماريسكا تدريب تشيلسي؟



وذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن المدرب السابق لليستر سيتي يأتي ضمن قائمة المرشحين لدى مانشستر سيتي لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في حال قرر الأخير الرحيل نهاية الموسم.

لكن ماريسكا تجاهل هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلسي مع مضيفه نيوكاسل في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وقال ماريسكا في تصريحاته: لا يؤثر ذلك عليّ إطلاقًا لأنني أعلم أنها تكهنات 100 في المئة.

وأضاف: وفي هذه اللحظة، لا وقت لمثل هذه الأمور، بداية، لأن لديّ عقد هنا حتى عام 2029، وتركيزي، كما قلت مرارًا، منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور جدًا بوجودي هنا.

وعندما طُلب منه أن يطمئن الجماهير بشأن بقائه في ستامفورد بريدج الموسم المقبل، كان حاسمًا بالتأكيد نعم. مرة أخرى، لديّ عقد حتى 2029 وهذه تكهنات 100 في المئة.

وتابع: لذلك ليس لديّ ما أضيفه، لأنني لا أولي اهتمامًا، وإذا واصلنا الحديث عن ذلك فهذا يعني أنني أوليه اهتمامًا.

انضم ماريسكا إلى تشيلسي في يوليو 2024، وحقق في موسمه الأول لقب مسابقة دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في البريميرليج برصيد 28 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر، ولديه فرصة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

