الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يتولى ماريسكا تدريب مانشستر سيتي؟

ماريسكا
ماريسكا
18 حجم الخط

وصف الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي التقارير التي تربطه بالإشراف على الخصم المحلي مانشستر سيتي، بأنها تكهنات مؤكدًا أنه سيبقى مع النادي اللندني الموسم المقبل.

 

هل يتولى ماريسكا تدريب تشيلسي؟


وذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن المدرب السابق لليستر سيتي يأتي ضمن قائمة المرشحين لدى مانشستر سيتي لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في حال قرر الأخير الرحيل نهاية الموسم.

لكن ماريسكا تجاهل هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلسي مع مضيفه نيوكاسل في المرحلة السابعة عشرة من الدوري. 

وقال ماريسكا في تصريحاته: لا يؤثر ذلك عليّ إطلاقًا لأنني أعلم أنها تكهنات 100 في المئة. 

وأضاف: وفي هذه اللحظة، لا وقت لمثل هذه الأمور، بداية، لأن لديّ عقد هنا حتى عام 2029، وتركيزي، كما قلت مرارًا، منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور جدًا بوجودي هنا.

وعندما طُلب منه أن يطمئن الجماهير بشأن بقائه في ستامفورد بريدج الموسم المقبل، كان حاسمًا بالتأكيد نعم. مرة أخرى، لديّ عقد حتى 2029 وهذه تكهنات 100 في المئة.

وتابع: لذلك ليس لديّ ما أضيفه، لأنني لا أولي اهتمامًا، وإذا واصلنا الحديث عن ذلك فهذا يعني أنني أوليه اهتمامًا.

انضم ماريسكا إلى تشيلسي في يوليو 2024، وحقق في موسمه الأول لقب مسابقة دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في البريميرليج برصيد 28 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر، ولديه فرصة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسباني بيب جوارديولا ستامفورد بريدج فريق تشيلسي مدرب تشيلسي يستر سيتي

مواد متعلقة

سلوت: من الإنصاف عدم الحديث عن محمد صلاح وأتمنى له التوفيق بأمم أفريقيا

منتخب الجزائر يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق أمم أفريقيا

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

بقمصان أندية اللاعبين، الكونغو تكشف عن الصورة الجماعية للفهود قبل أمم أفريقيا

تشيلسي يعبر كارديف سيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads