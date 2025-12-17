الأربعاء 17 ديسمبر 2025
رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو
أدلى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية، بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في إطار ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

تعزيز المسار الديمقراطي

وأكد رئيس جامعة المنصورة، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية تعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُعد ركيزة أساسية في اختيار ممثلي الشعب القادرين على التعبير عن تطلعاته تحت قبة البرلمان.

دعا  الشباب إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة 

ودعا الدكتور شريف خاطر المواطنين، لا سيما الشباب، إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية، انطلاقًا من دورهم المحوري في بناء مستقبل الوطن، مؤكدًا أن ممارسة الحق الانتخابي تُجسد الانتماء الوطني وتعزز قيم المواطنة والمسؤولية.

 

توفير المناخ الملائم للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري

كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم العملية الانتخابية، بما يضمن انتظامها وسيرها في أجواء تتسم بالانضباط والالتزام، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية.

