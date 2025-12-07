الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

بسبب مخالفات جسيمة، العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزًا للصحة النفسية بالمنصورة

حملة صحية بالدقهلية،
حملة صحية بالدقهلية، فيتو
قامت إدارة العلاج الحر في صحة الدقهلية  برئاسة الدكتور محمد فؤاد بتشكيل لجنة مشتركة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة المتابعة المكثفة لضبط الأداء والالتزام بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، وذلك في إطار تعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

 غلق مركز مرخص للصحة النفسية بالمنصورة   

وضمّت اللجنة في تشكيلها الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، بمشاركة أعضاء من المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالدقهلية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالمحافظة. وقد بدأت اللجنة جولات مفاجئة على عدد من المراكز المتخصصة، للتأكد من سلامة الممارسات الطبية وتطبيق اشتراطات الترخيص، وضمان تقديم الخدمة العلاجية في إطارها القانوني.

 

مخالفات جسيمة تخالف اشتراطات الترخيص

وخلال المرور على أحد المراكز المرخصة بمدينة المنصورة، تبين وجود مخالفات جسيمة تخالف اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى ضبط أصناف دوائية منتهية الصلاحية داخل مقر المركز. وعلى الفور تم تحرير محضر إثبات حالة بالمخالفات وقُيّد جنحة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن المركز. كما صدر قرار بالغلق الإداري للمركز نظرًا لتعدد وجسامة المخالفات التي تم رصدها، حفاظًا على سلامة المرضى ومنع تكرار هذه التجاوزات.

ضمان التزام المنشآت الطبية بالمعايير

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في حملاتها الرقابية لضمان التزام المنشآت الطبية بالمعايير، وأن أي جهة تخالف الاشتراطات ستواجه إجراءات فورية دون تهاون.

وفي تصريح للدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، شدد على أهمية التأكد من ترخيص أي مركز لعلاج الإدمان أو تقديم خدمات الصحة النفسية قبل الالتحاق به، مشيرًا إلى أن العمل دون ترخيص أو مخالفة قوانين المنشآت الطبية يشكل خطرًا مباشرًا على المرضى. ودعا المواطنين إلى التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية عبر الخط الساخن 01207474740، سواء باتصال مباشر أو عبر واتس آب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام، للاستفسار أو التأكد من تراخيص المراكز قبل التعامل معها.

