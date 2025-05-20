انطلاق ورشة عمل حول استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن في رأس البر

رأس البر تحتضن الحدث على مدار يومين بمشاركة وزارات وهيئات دولية ومحلية

شهدت مدينة رأس البر انطلاق ورشة العمل التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) تحت عنوان "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن – عواصم محافظتي دمياط وقنا"، بمشاركة واسعة من قيادات تنفيذية وخبراء دوليين، وذلك في إطار مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حينا"، بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

جلسة افتتاحية بحضور رفيع المستوى

شارك في الورشة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية والممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، من بينهم المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات، والأستاذ أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة، والدكتورة نهال المغربل، والسفير هشام بدر، والدكتور شريف منصور، والدكتورة إلهام قاسم.

محافظ دمياط يستعرض الرؤى التنموية والتجربة المحلية لمشروع "حيّنا"

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور أيمن الشهابي بالحضور، معبرا عن اعتزازه باستضافة محافظة دمياط لهذا الحدث المهم الذي يعكس التعاون المشترك بين المحافظتين. وأكد أهمية ورشة العمل في صياغة رؤية اقتصادية تنموية شاملة تعتمد على تحليل الوضع الراهن، واستثمار نقاط القوة، ومعالجة التحديات، بما يحقق التنمية المستدامة محليًا.

وسلط الشهابي الضوء على تجربة محافظة دمياط في تنفيذ مشروع "حينا" بمنطقة الشعراء، مشيرا إلى أن المشروع يتجاوز التنظيم العمراني ليشمل إعداد مخططات تفصيلية وفق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بما يراعي الكثافة السكانية ويركز على التنمية الاقتصادية المحلية.

انطلاق ورشة العمل التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

مؤشرات ومقومات اقتصادية واعدة في دمياط

أشار محافظ دمياط إلى أن المحافظة تمتلك مؤشرات قوية تدعم تنفيذ استراتيجية تنموية فاعلة، أبرزها تميزها بصناعة الأثاث، والحلويات، والأجبان، بالإضافة إلى صناعات السفن واليخوت، ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها، إلى جانب ميناء دمياط الذي يعد من أبرز الموانئ التجارية على البحر المتوسط.

وأوضح أن هذه المقومات تسهم في رسم محاور الاستراتيجية الاقتصادية القادمة.

كلمات من الشركاء والداعمين للمشروع

أعرب محافظ قنا عن شكره لمحافظة دمياط على حسن الاستضافة، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد وحدة الرؤية بين المحافظتين في إطار مشروع "حينا". كما عبرت الدكتورة يمنى البحار عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم الورشة، مشيرة إلى أن وزارة السياحة تدعم بقوة مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية المحلية.

نقاشات موسعة حول مستقبل المدن وعواصم المحافظات

شهدت الجلسة الأولى من الورشة استعراضًا للرؤية التنموية للمخططات الاستراتيجية العامة للمحافظتين، حيث ناقش الحضور سبل الاستفادة المثلى من الموارد، وتعزيز البنية التحتية، وتوطين مشروعات دافعة للاقتصاد المحلي، بما يجعل من مدن العواصم مراكز خدمات أعمال متكاملة.

توصيات لتعزيز التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية

اختتم اليوم الأول من الورشة بمجموعة من التوصيات التي ركزت على ضرورة دعم التخطيط الحضري التشاركي، وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية، وبناء قدرات العاملين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحفاظ على البيئة، كمدخلات أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة للمدن.

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