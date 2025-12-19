الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة

أحمد شيبة
أحمد شيبة
18 حجم الخط

يستعد المطرب الشعبي، الفنان أحمد شيبة، لاستقبال عام 2026 بهدية غنائية خاصة لجمهوره، حيث انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها تزامنًا مع احتفالات "رأس السنة"، لتكون أولى مفاجآته الفنية في الموسم الشتوي.

مفاجأة شيبة 

تحمل الأغنية الجديدة الطابع الشعبي المميز الذي اشتهر به شيبة، حيث تدمج بين الكلمات القريبة من وجدان الشارع المصري والألحان التي تبعث على البهجة والتفاؤل مع بداية العام الجديد

وتحمل أغنية شيبة الجديدة "إيفيهات" ومصطلحات جديدة من المتوقع أن تصبح "تريند" فور صدورها، على غرار نجاحاته السابقة.

استعدادات مكثفة للموسم

ويأتي طرح هذه الأغنية في إطار نشاط فني مكثف لأحمد شيبة، الذي يعيش حالة من التوهج الفني، حيث يضع اللمسات الأخيرة على الفيديو كليب الخاص بالأغنية ليكون جاهزًا للعرض عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة في ليلة رأس السنة.

رسالة شيبة لجمهوره

وعبر شيبة عن حماسه لهذا العمل، مؤكدًا أنه أراد أن يبدأ العام الجديد مع جمهوره بعمل يبعث على الفرحة، قائلًا: "الجمهور هو السند، وحبيت أكون معاهم في أول دقيقة من السنة الجديدة بصوت يشبههم ويفرح قلوبهم".

يذكر أن أحمد شيبة قد حقق نجاحات مدوية خلال العام الماضي عبر سلسلة من الأغاني التي تصدرت قوائم الاستماع، ويطمح من خلال "عمله الجديد" أن يحجز مكانه كالعادة في صدارة الأغاني الأكثر تداولًا في احتفالات المصريين بالعام الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات المصريين احتفالات رأس السنة إستعدادات مكثفة الجمهور اغنية ليك اللمسات الاخيرة الفنان احمد شيبة

مواد متعلقة

نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى، أشرف فايق يوضح الحقيقة ويوجه تحذيرا صارما

تحضيرات خاصة لـ شيبة والبحراوي والليثي لحفلات رأس السنة بمفاجآت وأغانٍ جديدة

الأكثر قراءة

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads