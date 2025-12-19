أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة

18 حجم الخط

يستعد المطرب الشعبي، الفنان أحمد شيبة، لاستقبال عام 2026 بهدية غنائية خاصة لجمهوره، حيث انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها تزامنًا مع احتفالات "رأس السنة"، لتكون أولى مفاجآته الفنية في الموسم الشتوي.

مفاجأة شيبة

تحمل الأغنية الجديدة الطابع الشعبي المميز الذي اشتهر به شيبة، حيث تدمج بين الكلمات القريبة من وجدان الشارع المصري والألحان التي تبعث على البهجة والتفاؤل مع بداية العام الجديد.

وتحمل أغنية شيبة الجديدة "إيفيهات" ومصطلحات جديدة من المتوقع أن تصبح "تريند" فور صدورها، على غرار نجاحاته السابقة.

استعدادات مكثفة للموسم

ويأتي طرح هذه الأغنية في إطار نشاط فني مكثف لأحمد شيبة، الذي يعيش حالة من التوهج الفني، حيث يضع اللمسات الأخيرة على الفيديو كليب الخاص بالأغنية ليكون جاهزًا للعرض عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة في ليلة رأس السنة.

رسالة شيبة لجمهوره

وعبر شيبة عن حماسه لهذا العمل، مؤكدًا أنه أراد أن يبدأ العام الجديد مع جمهوره بعمل يبعث على الفرحة، قائلًا: "الجمهور هو السند، وحبيت أكون معاهم في أول دقيقة من السنة الجديدة بصوت يشبههم ويفرح قلوبهم".

يذكر أن أحمد شيبة قد حقق نجاحات مدوية خلال العام الماضي عبر سلسلة من الأغاني التي تصدرت قوائم الاستماع، ويطمح من خلال "عمله الجديد" أن يحجز مكانه كالعادة في صدارة الأغاني الأكثر تداولًا في احتفالات المصريين بالعام الجديد.

