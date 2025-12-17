رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير صحة جامبيا خلال مشاركته في مؤتمر الأمراض النفسية

18 حجم الخط

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمدو لامين ساميتيه، وزير الصحة بجمهورية جامبيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم الأمراض النفسية بكلية الطب – جامعة المنصورة، والذي يُعقد تحت عنوان: «آفاق التحول في الطب النفسي بين التكامل والبحث والدفاع المجتمعي».

ويستضيف المؤتمر الدولي الرابع للجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين (ECAPA)، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطب النفسي من مصر وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور محمود الوصيفي، رئيس وحدة طب نفس الأطفال والمراهقين والسكرتير العام للمؤتمر.

ورحّب رئيس جامعة المنصورة بالوزير الجامبي، معربًا عن اعتزازه بمشاركته في هذا الحدث العلمي الدولي الذي تنظمه الجامعة، ومؤكدًا أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الأكاديمي والطبي مع المؤسسات الصحية والجامعات الأفريقية والدولية، لا سيما في مجالات الصحة النفسية والبحث العلمي والتدريب الطبي المتخصص.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية رفيعة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية في مجالات الطب النفسي، وصحة الطفل والمراهق، وطب نفس الشيخوخة، والطب النفسي الشرعي، واضطرابات النوم، وعلاج الإدمان، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية النفسية المقدمة للمجتمع.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة بجمهورية جامبيا عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والعلمي المتميز الذي تتمتع به الجامعة، وبالدور الرائد الذي يقوم به قسم الأمراض النفسية بكلية الطب في تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الطب النفسي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية يجسد التزام جامعة المنصورة بدورها المجتمعي، وحرصها على دعم قضايا الصحة النفسية، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الفعلية.

كما أوضح الدكتور طارق غلوش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتبادل الخبرات العلمية، ودعم الباحثين في مجالات الطب النفسي والتخصصات المرتبطة به.

وأشاد الدكتور أشرف شومة بالمستوى العلمي والتنظيمي للمؤتمر، مؤكدًا أن كلية الطب بجامعة المنصورة تحرص على دعم الأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الممارسة الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأشار الدكتور محمود الوصيفي إلى أن المؤتمر يطرح محاور علمية متنوعة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية في الطب النفسي، مع التركيز على التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي، بما يخدم مختلف الفئات العمرية.

يُعقد المؤتمر برئاسة شرفية كلٍّ من: الدكتور أحمد عكاشة، مؤسس ورئيس مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس، والرئيس الشرفي للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور ممتاز عبد الوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، وبرئاسة الدكتورة سلوى طوبار، رئيس قسم الأمراض النفسية.

كما يُنظم المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، والجمعية المصرية لطب نفس الأطفال والمراهقين (ECAPA)، والجمعية الدولية لطب نفس الأطفال والمراهقين والمهن المعاونة (IACAPAP).

ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات العلمية المتخصصة التي تستعرض أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجالات الطب النفسي، إلى جانب مناقشة رؤى وحلول مبتكرة لتحسين جودة الرعاية النفسية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الإكلينيكية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2025، بجامعة المنصورة ومدينة رأس البر.

