الأهلي vs سيراميكا.. التاريخ ينحاز للأحمر قبل صدام الليلة في كأس عاصمة مصر.. تعويض خسارة الجولة الأولى سلاح الفريقين.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال عمر كمال وبيكهام وأحمد رضا وجراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله حمزة عبد الكريم وابراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق إنبي بهدف دون رد، في بداية مشواره بالبطولة، حيث يسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة داخل المجموعة وتحقيق أول انتصار له في المسابقة، الذي لم يتذوق خلالها طعم الانتصارات طول تاريخ مشاركته بها.

في المقابل، لا تقل طموحات سيراميكا كليوباترا، الذي يخوض المباراة بدافع قوي لتحقيق الفوز، بعدما تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

غيابات الاهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الليلة

ويغيب عن الأهلي أمام سيراميكا كل من: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وياسين مرعي وكريم فؤاد وأشرف بن شرقي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وتريزيجيه ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو.

ماذا حدث بين الأهلي وسيراميكا قبل صدام الليلة في كأس عاصمة مصر؟

والتقى الفريقان في 14 مباراة بمختلف البطولات قبل لقاء بطولة كأس عاصمة مصر اليوم، حقق الأهلي الفوز في 12 مواجهة، بينما حسم التعادل نتيجتي مباراتين.

فيما لم ينجح سيراميكا حتى الآن في تحقيق أي انتصار على الفريق الأحمر، وسجل لاعبو الأهلي 31 هدفًا في شباك سيراميكا، بينما استقبلت شباك الأحمر 8 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

