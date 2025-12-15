فوائد الزعتر في الشتاء، لتعزيز المناعة وتحسين المزاج والهضم

18 حجم الخط



فوائد الزعتر، عديدة فهو من الأعشاب العطرية القديمة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين في الطهي والعلاج الطبيعي، ويزداد الإقبال عليه خلال فصل الشتاء لما يتمتع به من فوائد صحية كبيرة تساعد الجسم على مواجهة برودة الطقس وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا.





يتميز الزعتر برائحته القوية ونكهته المميزة، كما يحتوي على مجموعة غنية من الزيوت الطيّارة والفيتامينات والمعادن التي تجعله حليفًا مثاليًا لصحة الأسرة في الشتاء، خاصة للنساء والأطفال وكبار السن.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الزعتر بمثابة دواء طبيعي متكامل يدعم الصحة خلال فصل الشتاء، من تعزيز المناعة وتخفيف أعراض البرد والسعال، إلى تحسين الهضم والمزاج، يقدم الزعتر فوائد متعددة تجعله عنصرًا أساسيًا في كل بيت خلال الأيام الباردة.



أهم فوائد الزعتر للصحة خلال فصل الشتاء

أضافت الدكتورة مروة، أن إدراجه بشكل معتدل ضمن الروتين الغذائي الشتوي يساهم في الوقاية من الكثير من المشكلات الصحية ويمنح الجسم دفعة طبيعية من الدفء والحيوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



أولًا: تعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد

من أهم فوائد الزعتر في الشتاء دوره الفعّال في تقوية جهاز المناعة. يحتوي الزعتر على مركبات نشطة مثل “الثيمول” و“الكارفاكرول”، وهي مركبات ذات خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات. تناول مشروب الزعتر الدافئ بانتظام يساعد الجسم على مقاومة العدوى الموسمية ويقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما يسرّع من التعافي في حال الإصابة.



ثانيًا: تهدئة السعال وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي

يُستخدم الزعتر منذ القدم كعلاج طبيعي للسعال والبلغم، وهو من أكثر الأعشاب فاعلية في هذا المجال خلال فصل الشتاء. يعمل الزعتر على تهدئة الشعب الهوائية وتقليل التقلصات التي تسبب الكحة، كما يساعد على إذابة البلغم وطرده من الصدر. يمكن تحضير شاي الزعتر مع العسل والليمون للحصول على تأثير مهدئ ومضاد للالتهابات، وهو مناسب للكبار والأطفال فوق سن معينة.



ثالثًا: مقاومة الالتهابات ودعم صحة الحلق

برودة الجو وكثرة المشروبات الباردة قد تؤدي إلى التهابات الحلق واللوزتين في الشتاء. يتميز الزعتر بخصائصه المضادة للالتهابات والمطهّرة، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لتخفيف ألم الحلق وبحة الصوت. استخدام منقوع الزعتر كغرغرة يساعد في قتل البكتيريا وتهدئة الأغشية المخاطية الملتهبة، خاصة في حالات الزكام والإنفلونزا.



رابعًا: تحسين الهضم والوقاية من اضطرابات المعدة

في الشتاء يميل الكثيرون إلى تناول الأطعمة الثقيلة والدسمة، ما قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ. يساعد الزعتر على تنشيط إفراز العصارات الهاضمة وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من الشعور بالثقل بعد الوجبات. كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، ويساهم في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المناعة والصحة العامة.



خامسًا: دعم صحة الجهاز التنفسي لمرضى الربو والحساسية

يعاني بعض الأشخاص في الشتاء من نوبات الربو أو الحساسية بسبب الهواء البارد. يساعد الزعتر على توسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس بفضل خصائصه المضادة للتشنج. كما يساهم في تقليل الالتهابات التي تزيد من حدة أعراض الحساسية، مما يجعله مشروبًا دافئًا مفيدًا لمن يعانون من مشاكل تنفسية خفيفة إلى متوسطة، مع ضرورة استشارة الطبيب في الحالات المزمنة.



سادسًا: مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الزعتر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تزداد مع الإجهاد وقلة التعرض للشمس في الشتاء. هذه المضادات تساهم في دعم صحة القلب، والحفاظ على نضارة البشرة، وتأخير علامات الشيخوخة. كما تلعب دورًا في تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات المزمنة.



سابعًا: تحسين الحالة المزاجية ومقاومة الخمول الشتوي

يميل الكثيرون في فصل الشتاء إلى الشعور بالخمول وقلة النشاط بسبب قصر النهار وبرودة الطقس. لرائحة الزعتر ومركباته الطبيعية تأثير منشّط يساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالإرهاق. تناول مشروب الزعتر الدافئ يمنح إحساسًا بالدفء والراحة، ويساعد على الاسترخاء دون التسبب في النعاس الشديد، ما يجعله مناسبًا خلال اليوم.



ثامنًا: دعم صحة النساء خلال الشتاء

يفيد الزعتر النساء بشكل خاص في الشتاء، إذ يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية بفضل خصائصه المضادة للتقلصات. كما يساهم في تقوية المناعة التي قد تضعف نتيجة الإجهاد أو نقص بعض الفيتامينات في هذا الفصل. استخدام الزعتر ضمن النظام الغذائي أو كمشروب دافئ ينعكس إيجابًا على الطاقة العامة وصحة الجسم.

فوائد الزعتر للصحة



طرق استخدام الزعتر في الشتاء



يمكن الاستفادة من الزعتر بعدة طرق بسيطة، مثل تحضير شاي الزعتر بإضافة ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب ماء مغلي وتركه دقائق قبل التصفية. كما يمكن إضافته إلى الشوربات والأطعمة الشتوية لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية. ويفضّل عدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.

