بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لدائرة أبو كبير: عبد العزيز ولاشين يتصدران

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال الحصر العددي وتجميع أصوات الناخبين في جولة الإعادة بعد اكتمال فرز الأصوات داخل جميع اللجان الفرعية وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

تقدم حاتم عبد العزيز ولاشين

نتيجة الحصر العددي، وأظهرت النتائج غير الرسمية حصول حاتم عبد العزيز على 61,552 صوتًا، فيما حصل عبد الله لاشين على 47,282 صوتًا، ليتم حسم مقعد الدائرة لصالح حاتم عبد العزيز بعد منافسة قوية بين المرشحين.

أجواء منظمة وآمنة

وأكدت اللجنة العامة بالشرقية أن العملية الانتخابية جرت في أجواء منظمة وآمنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية لضمان نزاهة التصويت وشفافية إعلان النتائج، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل جميع اللجان والمراكز الانتخابية بالدائرة.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.