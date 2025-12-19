الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لدائرة أبو كبير: عبد العزيز ولاشين يتصدران

فرز الاصوات، فيتو
فرز الاصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال الحصر العددي وتجميع أصوات الناخبين في جولة الإعادة بعد اكتمال فرز الأصوات داخل جميع اللجان الفرعية وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

تقدم حاتم عبد العزيز ولاشين

نتيجة الحصر العددي، وأظهرت النتائج غير الرسمية حصول حاتم عبد العزيز على 61,552 صوتًا، فيما حصل عبد الله لاشين على 47,282 صوتًا، ليتم حسم مقعد الدائرة لصالح حاتم عبد العزيز بعد منافسة قوية بين المرشحين.

أجواء منظمة وآمنة

وأكدت اللجنة العامة بالشرقية أن العملية الانتخابية جرت في أجواء منظمة وآمنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية لضمان نزاهة التصويت وشفافية إعلان النتائج، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل جميع اللجان والمراكز الانتخابية بالدائرة.

 

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

