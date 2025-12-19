الجمعة 19 ديسمبر 2025
الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية

فرز الأصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية 

عدد الناخبين: 407805
عدد الأصوات: 89582
عدد الأصوات الصحيحة: 87508
عدد الأصوات الباطلة: 2075
 

وجاء الحصر العددي للمرشحين 

أحمد عرفة:47915
إلهامي عجينة:35929
محمود عتمان:35611
عوض أبو النجا:55561

 

 

 

 

 

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الخميس، تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

 

 

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

 

 

 

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بمهامها بسهولة ويسر.

 

 

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية

