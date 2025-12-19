الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي النهائي لجولة الإعادة بالدائرة السادسة بالشرقية

فرز الاصوات، فيتو
فرز الاصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي النهائي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة، وذلك عقب اكتمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

حصول المحاسب طلعت السويدي على 91,075 صوتًا

الحصر العددي، وأظهرت النتائج غير الرسمية في جولة الإعادة حصول المحاسب طلعت السويدي على 91,075 صوتًا، فيما حصل الدكتور عبد الباقي تركيا على 54,531 صوتًا، وجاء الدكتور أحمد الجوهري بعدد 53,870 صوتًا، بينما حصل المهندس حامد الصويني على 42,833 صوتًا.

وبناءً على النتائج المعلنة لجولة الإعادة، تم حسم المقعدين المخصصين للدائرة لصالح المرشحين طلعت السويدي وعبد الباقي تركيا، عقب منافسة قوية بين المرشحين الأربعة.

 

تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل مختلف اللجان والمراكز الانتخابية

وأكدت اللجنة العامة أن العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة جرت في أجواء ديمقراطية وآمنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة التصويت وشفافية إعلان النتائج، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل مختلف اللجان والمراكز الانتخابية بالدائرة.

 

الحصر العددي لأصوات المرشحين 

وتأتي هذه النتائج في إطار أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

 

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية.

الحصر العددي لأصوات المرشحين بالشرقية دوائر انتخابات مجلس النواب بالشرقية

