يفند مزاعم هاني مهنا، فيديو نادر لـ فاتن حمامة تتحدث عن علاقتها بشادية

بعد أزمة التصريحات التي أطلقها الموسيقار هاني مهنا وزعم خلالها أنه كان شاهد عيان على إساءة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للفنانة شادية وتحدثها عنها بشكل "غير لائق"، تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرًا يُبرز طبيعة العلاقة الحقيقية بين نجمتي السينما والغناء الراحلتين وكيف اتسمت بالرقي والاحترام.



إحالة هاني مهنا للتحقيق بسبب تصريحاته عن فاتن حمامة وشادية

وكان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز أعلن إحالة الموسيقار هاني مهنا للتحقيق، بسبب تصريحاته التليفزيونية عن الفنانتين فاتن حمامة وشادية، وحديثه عن الخلاف الذي كان بينهما، والذي وصل إلى حد التطاول بالألفاظ.

فاتن حمامة تتحدث عن شادية

وقالت الفنانة فاتن حمامة خلال مقطع فيديو نادر عن علاقتها بالفنانة شادية، إنها "خفيفة الظل ومرحة ودلوعة وتشع بهجة على من حولها ومثلنا مع بعض وعمرنا 13 سنة في أفلام حسين الإمام ودي من أسعد أوقات حياتي أنا وهي ومفيش غيرة من بعض".

وأضافت إن "شادية إنسانة طبيعية وبسيطة وعلى سجيتها وده بيكون ممثل كويس جدا، وهذا ما جعلها ممثلة جيدة، تماما كما كانت مطربة موهوبة للغاية وكنا مكملين لبعض".



وأضافت أن "العلاقة بينهما قامت على المحبة والمرح وعدم الغيرة، ما جعل تعاونهما في العديد من الأفلام من أسعد فترات حياتها"، مشيرة إلى أنهما "كثيرًا ما كانتا تتركان التصوير وتقومان بمسابقة لمعرفة من تفوق الأخرى طولًا".

المهن الموسيقية تتولى مهمة التحقيق مع الملحن هاني مهنا

ويتابع اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وبحضور رؤساء النقابات: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ما يحدث حاليًا من ردود أفعال تجاه ما بدر من الموسيقار هاني مهنا من تجاوزات في حق رموز من الفن المصري.

واجتمع النقباء لاتخاذ القرار الملزم بتحويل الموسيقار هاني مهنا إلى التحقيق العاجل بنقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، على خلفية ما نُسب إليه من إهانات بحق كبار الفنانين المصريين خلال لقاء تليفزيوني، وهو ما من شأنه تعكير صفو الوسط الفني وإثارة البلبلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد النقباء احترامهم وتقديرهم لكافة الرموز الفنية، مشددين على أنهم لن يسمحوا بأي تجاوزات تمس مكانتهم، باعتبارهم يمثلون القوة الناعمة للدولة المصرية. وجاء قرار تحويل الموسيقار هاني مهنا للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، باعتبارها الجهة النقابية المختصة به.

يذكر أن الموسيقار هاني مهنا حل ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، وتحدث عن مشادة كلامية بين الفنانة فاتن حمامة وشادية، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي، وهذا ما أغضب الجمهور.

