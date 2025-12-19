وقذفنا في قلوبهم الرعب، هلع بعد اكتشاف رصاصة M16 على سيارة مديرة مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في حادثة غير مسبوقة بمدينة القدس، بعد أن وُضعت رصاصة بندقية M16 على سيارة نيلي كادوش، مديرة مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأوضحت التفاصيل أن الرصاصة وُضعت على الزجاج الأمامي لسيارة كادوش التي تقيم بالقدس، ما دفع السلطات لبدء تحقيق عاجل، وسط شكوك بوجود صلة بين الحادثة واختراق سابق لهاتفها المحمول من جهات يُرجح أنها إيرانية.

وأصدر مكتب الوزير بيانًا قال فيه: "تم العثور على رصاصة على سيارة مديرة مكتب وزير الأمن القومي بالقرب من منزلها، وقد تم تقديم شكوى رسمية لدى الشرطة".

ووفق التحقيقات، اكتشف ابن كادوش الرصاصة صباح الأربعاء عند وصوله للسيارة، وأبلغ والدته على الفور، التي تواصلت بدورها مع مساعد الوزير أرييل الخرار، لتشرك الشرطة وقسم السايبر في وزارة الأمن القومي للتحقق من الواقعة.

ويأتي هذا الحادث بعد اختراق هاتف كادوش قبل عدة أسابيع، حيث تلقت رسائل تبدو صادرة عن جهات إسرائيلية تطلب تحديد موعد اجتماع تمهيدي قبل لقاء الوزير، ما أثار الشكوك حول احتمال تورط جهات إيرانية وراء العملية.

