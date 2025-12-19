بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس بـ 87,383 صوتا

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة رقم (2) ومقرها مركز/قسم شرطة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال الحصر العددي وتجميع أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، عقب اكتمال فرز الأصوات داخل جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

عدد الأصوات الباطلة 3,944 صوتًا

نتيجة الحصر العددي، وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بلغ 668,978 ناخبًا، فيما من أدلوا بأصواتهم 129,530 ناخبًا. وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 3,944 صوتًا، فيما سجلت الأصوات الصحيحة 125,586 صوتًا.

وجاءت حصيلة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في جولة الإعادة على النحو التالي:

على حسن محمد السعيد النقيطي (على النقيطي): 87,383 صوتًا.

رشيد السيد محمد عامر (الكابتن رشيد عامر): 63,016 صوتًا.

حاتم محمد حسن صيام (حاتم صيام): 58,989 صوتًا.

أجواء منظمة وآمنة

وأكدت اللجنة العامة بالشرقية أن العملية الانتخابية جرت في أجواء منظمة وآمنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية لضمان نزاهة التصويت وشفافية إعلان النتائج، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري داخل جميع اللجان والمراكز الانتخابية بالدائرة.

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

