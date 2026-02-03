بعد امتصاص الصدمة، الذهب يستعيد بريقه ويرتفع بأكثر من 2% بالأسواق

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالي وزيادة مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش.

سعر الذهب في المعاملات الفورية



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 4767.33 دولار للأوقية بحلول ​الساعة ‌03:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.



وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌لشهر أبريل ثلاثة بالمئة إلى 4791.10 دولار للأوقية.

وقال ​كايل رودا، كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم "من المعقول أن يكون هذا السعر قريبًا من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة".



وأضاف "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير".



قفز الذهب 13 بالمئة تقريبًا في يناير، مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر 2009، فيما قفزت الفضة 19 ​بالمئة.



وأضاف رودا "أيدت الأسواق ترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره شخصًا يتمتع بمصداقية نسبية، ولذا شهدنا تحرك الدولار بناء على ذلك، وكان هذا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل انهيار أسعار المعادن النفيسة".



ورفعت ​مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.



ويعني ذلك يعني زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات ‌السوق.



وقال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أمس الإثنين، إن تقرير التوظيف لشهر يناير ‌الذي يحظى بمتابعة دقيقه لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى.

وأقر مجلس الشيوخ حزمة ‌إنفاق يوم الجمعة.



وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء.

وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.



وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم، إذ طغت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الاتحادي على المخاوف بشأن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.



ويتوقع ​المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026. وينتعش المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية من 50 إلى 18 بالمئة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.



وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 81.61 دولار للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2134.10 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير، وتراجع سعر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1711 دولارا.

