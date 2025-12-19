الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على حكام مباريات السبت بكأس الرابطة، أبرزها الزمالك ضد حرس الحدود

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، كشفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباريات السبت في كأس الرابطة المصرية وأبرزها مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام الجونة. 


ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

 

بينما سيواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الجونة، على ملعب خالد بشارة بالغردقة، يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الرابطة.

 

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس الرابطة  

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود على النحو التالي:
حكم ساحة: إبراهيم محمد.

مساعد أول: أحمد شاهين.

مساعد ثان: محمود بدران.

حكم رابع: محمود رشدي.

حكم فيديو: خالد الغندور.

مساعد حكم فيديو: أسامة هشام.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏فوة OYPTUN كأس عاصمة مصر الجولة 2 سد ستاد المقاولون العرب السبت 20 ديسمبر 2025 ស្នូនគ្គាគាហនត្ត្ حرس الحدود 8:00 الزمالك حكم مساعد 1 أحمد شاهين حکم ساحة إبراهيم محمد حکم مساعد 2 محمود بدران حكم رابع محمود رشدي حكم VAR مساعد أسامه هشام حكم حکمRAV VAR خالد الغندور‏'‏

حكم مباراة بيراميدز والجونة في كأس الرابطة

بينما جاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والجونة على النحو التالي:

حكم ساحة: عبد الحكيم ناصر.

مساعد أول: خالد حسين.

مساعد ثان: وائل عاطف.

حكم رابع: محمد كابو.

حكم فيديو: محمد الشناوي.

حكم فيديو مساعد: مصطفى صلاح. 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ম שאוסוודיה كأس عاصمة مصر الجولة 2 سد ستاد د خالد بشارة السبت 20 ديسمبر 2025 بيراميدز 브브까~ 5:00 الجونة حكم مساعد 1 خالد حسين حکم ساحة عبد الحكيم ناصر حکم 2 مساعد2 وائل عاطف حكم حكم_رابع رابع محمد كابو حكم VAR مساعد مصطفى صلاح حكم حکمRAV VAR محمد الشناوي‏'‏

 

حكام مباراة إنبي ضد طلائع الجيش

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏اللبم 5 لكر באלמסוודיה كأس عاصمة مصر الجولة 2 سد ستاد بتروسبورت السبت 20 ديسمبر 2025 طلائع الجيش 5:00 انبي ម្រាប់"ូ ابن حکم مساعد 1 احمد عبد المنعم حکم ساحة إبراهيم محجوب حکم مساعد 2 عماد الشامي حكم رابع محمد أيمن حكم VAR مساعد شريف عبدالله حكم الحکمRAV VAR محمد ممدوح‏'‏

حكام مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏S ملكر اة كأس عاصمة مصر الجولة 2 سر اد ستاد الإسكندرية السبت 20 ديسمبر 2025 8:00 الاتحاد السكندري سموحة حكم مساعد 1 علاء عبد الباسط حکم ساحة محمود منصور حکم مساعد 2 ماجد المليجي حكم ربع شاهندا المغربي حكم VAR مساعد طارق مصطفى حكم VAR صبحي العمراوي‏'‏

 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر الزمالك امام حرس الحدود الزمالك بيراميدز كأس الرابطة المصرية كأس الرابطة

مواد متعلقة

وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد

رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر

ياسين مرعي: كأس عاصمة مصر فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين والأهلي يهدف لحصد كل البطولات

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

ضوابط إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وفق القانون

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس بـ 87,383 صوتا

بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لدائرة أبو كبير: عبد العزيز ولاشين يتصدران

الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية

بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق بـ71,214 صوتا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads