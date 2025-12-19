تعرف على حكام مباريات السبت بكأس الرابطة، أبرزها الزمالك ضد حرس الحدود

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، كشفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباريات السبت في كأس الرابطة المصرية وأبرزها مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام الجونة.



ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

بينما سيواجه فريق بيراميدز نظيره فريق الجونة، على ملعب خالد بشارة بالغردقة، يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الرابطة.

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس الرابطة

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود على النحو التالي:

حكم ساحة: إبراهيم محمد.

مساعد أول: أحمد شاهين.

مساعد ثان: محمود بدران.

حكم رابع: محمود رشدي.

حكم فيديو: خالد الغندور.

مساعد حكم فيديو: أسامة هشام.

حكم مباراة بيراميدز والجونة في كأس الرابطة

بينما جاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والجونة على النحو التالي:

حكم ساحة: عبد الحكيم ناصر.

مساعد أول: خالد حسين.

مساعد ثان: وائل عاطف.

حكم رابع: محمد كابو.

حكم فيديو: محمد الشناوي.

حكم فيديو مساعد: مصطفى صلاح.

حكام مباراة إنبي ضد طلائع الجيش

حكام مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

