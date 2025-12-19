أخبار مصر: الحصر العددي لإعادة المرحلة الثانية، غياب حنان ترك عن زفاف نجلها، رصاصة تهز إسرائيل، ارتفاع في أسعار البرتقال، وحقيقة سهرات لاعبي المنتخب الثاني بقطر، وبيان عاجل من تركي آل الشيخ عن «الست»

18 حجم الخط

أعلنت اللجان العامة بالدوائر الانتخابية الست بمحافظة المنوفية، الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لكافة اللجان الانتخابية، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

احتفل المرشح سمير البيومي لحصوله على مقعد ضمن نتائج الحصر العددي لدائرتي قليوب والقناطر الخيرية من فوق لودر وسط تجمع أنصاره الشماريخ والألعاب النارية.

أعلنت اللجنة العامة الخامسة مركز المحلة الكبري ومقرها قسم شرطة مركز المحلة نتيجة الحصر العددي لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية.

بعد انتهاء عمليات الاقتراع والفرز في لجان انتخابات مجلس النواب، تبدأ المرحلة الأخيرة والحاسمة في المسار الانتخابي، وهي إعلان النتيجة النهائية، التي تخضع لجملة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي نظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

احتفل آدم خطاب، نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك، بزفافه مساء الخميس في أحد أماكن القاهرة الكبرى، وسط أجواء بسيطة اقتصر حضورها على العائلة والمقربين.

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والسوبر الإيطالي وكأس عاصمة مصر بالإضافة للدوري المصري للكرة النسائية.

تصدر النجم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي بالإضافة إلى حسام حسن المدير الفني جلسة التصوير الرسمية لـ منتخب مصر قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقية إنتاج الهيئة للفيلم المصري عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم “الست”.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب.

أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه كان يتمنى وجود تنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني والذي شارك في بطولة كأس العرب بقطر بأنه لم يتدخل في الأمور الفنية خلال مشاركة الفراعنة بالبطولة.

شهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت الأزمة بحالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر خاصية اللايف بتطبيق تيك توك، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي من فادي.

احتفل الهضبة عمرو دياب بحفل زفاف محمد شلبي أحد أعضاء فرقته الموسيقية والمقام حاليًّا في أحد الفنادق الكبرى.

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا، مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

شهدت إحدى اللجان بدائرة القنطرة غرب بالإسماعيلية اشتباكات بين أنصار مرشحين بانتخابات مجلس النواب، تضمنت السب والقذف وإطلاق بعض الألعاب النارية، دون وقوع إصابات.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في حادثة غير مسبوقة بمدينة القدس، بعد أن وُضعت رصاصة بندقية M16 على سيارة نيلي كادوش، مديرة مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

أكد معهد التغذية أن الكولاجين عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، ويساهم بشكل كبير في نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة رجال أعمال من طراز A Cessna C550 تحطمت خلال هبوطها، الخميس، في مطار ستيتسفيل بولاية نورث كارولاينا، فيما أشارت شبكة CNN إلى أن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء التحطم.

