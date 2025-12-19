انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 644807 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 44167 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 2532 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 41635 صوتا.

اللجنة تعلن الحصر العددي علي المقاعد الفردية

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- أحمد عباس خليل 12462 صوتا.

- حاتم محمد عبد العزيز الشامي 29182 صوتا.

