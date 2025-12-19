الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء التنفيذ في 2026، دولة أوروبية تتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين

اللاجئون السوريون
اللاجئون السوريون في أوروبا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت السلطات النرويجية قرارًا مهمًّا يتعلق باللاجئين السوريين على أراضيها، حيث ستستأنف اعتبارًا من مطلع العام المقبل، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين بعد توقف استمر أكثر من عام.

وقالت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) إن القرار يأتي عقب إعلان وزارة العدل والأمن العام عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء التي كانت قد توقفت منذ ديسمبر 2024، بالتعاون مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وفي بيان رسمي، أكدت المديرية: “وزارة العدل والأمن العام قررت عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وبناء عليه ستستأنف UDI النظر في هذه الطلبات ابتداء من العام القادم”.

وأوضح البيان أن هناك نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون نحو نصفها، محذرًا من أن فترة معالجة هذه الطلبات قد تمتد أكثر من السابق، نظرًا للتغيرات الجوهرية التي طرأت على الوضع في سوريا.

وأشارت وزارة العدل إلى أن قرارها يستند إلى توفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الوضع الراهن في سوريا، ما يسمح بإعادة تقييم طلبات اللجوء بشكل عادل ودقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاجئون السوريون طلبات اللجوء النرويج الهجرة حقوق اللاجئين المديرية النرويجية للهجرة السوريون في أوروبا أخبار سوريا

الأكثر قراءة

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

غزل المحلة يستضيف فاركو اليوم بكأس عاصمة مصر

ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن أول فوز له بالبطولة

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: البرلمان الجديد بغرفتيه يفتقر إلى معارضة حقيقية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads