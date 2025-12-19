بدء التنفيذ في 2026، دولة أوروبية تتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين

18 حجم الخط

أعلنت السلطات النرويجية قرارًا مهمًّا يتعلق باللاجئين السوريين على أراضيها، حيث ستستأنف اعتبارًا من مطلع العام المقبل، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين بعد توقف استمر أكثر من عام.

وقالت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) إن القرار يأتي عقب إعلان وزارة العدل والأمن العام عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء التي كانت قد توقفت منذ ديسمبر 2024، بالتعاون مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وفي بيان رسمي، أكدت المديرية: “وزارة العدل والأمن العام قررت عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وبناء عليه ستستأنف UDI النظر في هذه الطلبات ابتداء من العام القادم”.

وأوضح البيان أن هناك نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون نحو نصفها، محذرًا من أن فترة معالجة هذه الطلبات قد تمتد أكثر من السابق، نظرًا للتغيرات الجوهرية التي طرأت على الوضع في سوريا.

وأشارت وزارة العدل إلى أن قرارها يستند إلى توفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الوضع الراهن في سوريا، ما يسمح بإعادة تقييم طلبات اللجوء بشكل عادل ودقيق.

