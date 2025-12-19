مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والسوبر الإيطالي وكأس عاصمة مصر بالإضافة للدوري المصري للكرة النسائية وجاءت تلك المواعيد كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

غزل المحلة ضد فاركو - 5 مساء - قناة on sports 2

بتروجيت ضد الاسماعيلي - 5 مساء - قناة on sports 1

المصري ضد زد - 8 مساء - قناة on sports 2

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 8 مساء - قناة on sports 1



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ريال مايوركا - 10 مساء - قناة بي إن سبورت HD 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

بولونيا ضد إنتر ميلان - 9 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ - 9:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

كوجالي سبور ضد انطاليا سبور - 7 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

إستوريل برايا ضد سبورتينج براجا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز للكرة النسائية

المقاولون ضد الزمالك - 2:30 مساء

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء

رع ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء

اتحاد بسيون ضد بالم هيلز - 2:30 مساء

الطيران ضد مسار - 2:30 مساء

المصري ضد بيراميدز - 2:30 مساء

