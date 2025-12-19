مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والسوبر الإيطالي وكأس عاصمة مصر بالإضافة للدوري المصري للكرة النسائية وجاءت تلك المواعيد كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر
غزل المحلة ضد فاركو - 5 مساء - قناة on sports 2
بتروجيت ضد الاسماعيلي - 5 مساء - قناة on sports 1
المصري ضد زد - 8 مساء - قناة on sports 2
سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 8 مساء - قناة on sports 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
فالنسيا ضد ريال مايوركا - 10 مساء - قناة بي إن سبورت HD 1
مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي
بولونيا ضد إنتر ميلان - 9 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ - 9:30 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
كوجالي سبور ضد انطاليا سبور - 7 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
إستوريل برايا ضد سبورتينج براجا - 10:15 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز للكرة النسائية
المقاولون ضد الزمالك - 2:30 مساء
البنك الأهلي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء
رع ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء
اتحاد بسيون ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
الطيران ضد مسار - 2:30 مساء
المصري ضد بيراميدز - 2:30 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا