أخبار مصر

الكهرباء تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط السعودي

مشروعات الربط الكهربائي
مشروعات الربط الكهربائي
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية بقدرة 1500 ميجاوات.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات ستنتهي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار 


وأشار إلى وجود توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

وشدد وزير الكهرباء على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

وتابع أن تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع المملكة الأردنية الهاشمية سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي، موضحا أن إجمالي كمية الطاقة التي تم نقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الجاري بلغت "306078000 ك.و.س" بإجمالي قيمة "28258461.35 دولار"، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي.

