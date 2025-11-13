حسين فهمي: كنت زميل "تختة" لمحمد عبد العزيز وعشقنا للسينما بلا حدود (فيديو)

18 حجم الخط

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاليا ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان، بحضور كوكبة من الفنانين وصناع السينما.

حسين فهمي

وفي بداية الندوة تحدث الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن علاقته بالمخرج محمد عبد العزيز والذي كرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر قائلا: “إنجاز العمر بيني وبين محمد.. احنا دخلنا المعهد مع بعض وكنا زملاء تختة واحدة وحبنا وعشقنا للسينما لا حدود له، وعملنا في التدريس، وعملنا فيلم مع بعض اسمه (انتبهوا ايها السادة) وهو من أهم أفلام العصر”.

وتابع: “التكريم كان جاي من أخ، وكان الوقت المناسب لتكريمه وأشكره على أنه قبل التكريم ده”.

مسيرة المخرج محمد عبد العزيز

المخرج الكبير محمد عبد العزيز بدأ حياته الفنية في منتصف الستينيات كمساعد مخرج في أفلام هامة مثل "القاهرة 30" (1966)، و"أبي فوق الشجرة" (1969)، و"نحن لا نزرع الشوك" (1970)، و"ثرثرة فوق النيل" (1971).

انطلق بعدها ليصبح مخرجًا محترفًا في بداية السبعينيات، حيث كانت بدايته بفيلم "صور ممنوعة" (1972)، وكان ذلك من آخر أفلام الأبيض والأسود في تاريخ السينما المصرية.

أعمال المخرج محمد عبد العزيز

تميز محمد عبد العزيز برؤية إخراجية مميزة وأسلوب فني يجمع بين الواقعية والكوميديا الاجتماعية، مما جعله يشكل علامة فارقة في تجديد هذا النوع السينمائي الذي أعاد إليه الحياة من خلال مجموعة أفلام ناجحة، مثل "في الصيف لازم نحب" (1974)، و"عالم عيال عيال" (1976)، و"ألف بوسة وبوسة" (1977)، بالإضافة إلى تعاونه الطويل مع عادل إمام في أفلام من أشهرها "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، و"خلي بالك من جيرانك" (1979)، وصولًا إلى حنفي الأبهة (1990).

عبد العزيز الذي يعتبره البعض خليفة الرائد فطين عبد الوهاب في إخراج الأفلام الكوميدية، لم يكتف بهذا النوع من الأفلام وإنما أخرج كذلك أفلامًا درامية مهمة مثل "انتبهوا أيها السادة" (1978) و"الحكم آخر الجلسة" (1985). وكان معروفًا بدقته العالية في التفاصيل، ويُعرف بين زملائه بالمخرج "الديكتاتور" لحرصه الشديد على إخراج عمل متقن ومحكم.

بموازاة عمله السينمائي، أبدع في مجال المسرح من خلال مسرحيات مثل "شارع محمد علي" و"عفروتو"، وترك بصمته أيضًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات مثل "يوم عسل يوم بصل" و"أبو ضحكة جنان" الذي تناول فيه قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين.

إلى جانب كونه مخرجًا، عمل محمد عبد العزيز لسنوات طويلة أستاذًا في المعهد العالي للسينما، وتخرج على يديه العديد من المخرجين والممثلين، مما عزز دوره في صناعة الجيل الجديد من فناني السينما المصرية.

عائلته الفنية ممتدة، فهو والد الفنان كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

