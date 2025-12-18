رغم الأمطار الغزيرة، توافد الجماهير على استاد لوسيل لحضور نهائي كأس العرب (فيديو)

18 حجم الخط

نهائي كأس العرب، توافدت الجماهير على استاد لوسيل لحضور مباراة منتخب المغرب مع نظيره الأردني، في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة.

شووف|

توافد الجماهير إلى استاد لوسيل لحضور مباراة المغرب والأردن في نهائي بطولة كأس العرب قطر2025#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/j0BG9Q3aPI — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

برنامج المجلس | QNB|

لقطات حية من ريل لوسيل لتوافد الجماهير على استاد لوسيل لحضور مباراة المغرب مع الأردن في نهائي كأس العرب#السعودية_الإمارات

#قطر2025

#كأس_العرب2025

#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/c1Dp1Q9IYi — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، جاهزية استاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة منتخب المغرب مع نظيره الأردني، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وعرضت قنوات الكأس القطرية فيديو لجهازية استاد لوسيل الذي يستعد لاستضافة نهائي كأس العرب.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الأردني، على أرضية ملعب لوسيل في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

وتنطلق صافرة مباراة المغرب والأردن اليوم في نهائي كأس العرب 2025 في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر، 5:00 مساءً بتوقيت المغرب.​

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الأردن

وتذاع مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025، على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية 1، وقناة إم بي سي مصر 2، وعمان الرياضية وإم بي سي أكشن، بجانب منصة شاشا.

منتخب المغرب حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على الإمارات بثلاثية دون رد في الدور نصف النهائي، ليواصل عروضه القوية هجوميًا ودفاعيًا في البطولة.

على الجانب الآخر، تمكن منتخب الأردن من إقصاء السعودية من المربع الذهبي بالفوز بهدف دون مقابل، ليضرب موعدًا تاريخيًا مع أسود الأطلس في المباراة النهائية.​

ويبحث المنتخب المغربي عن التتويج باللقب الثاني في بطولة كأس العرب بينما يطمح منتخب الأردن في معانقة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه واقتحام سجل أبطال الكأس التي يتصدرها العراق.​

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها.

وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ



1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف



جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.