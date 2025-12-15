الطريق إلى نهائي كأس العرب 2025.. الأردن والإمارات يبحثان عن النجمة الأولى.. ورقم تاريخي ينتظر السعودية والمغرب.. وهذه مواعيد مواجهتي المربع الذهبي

18 حجم الخط

كأس العرب، اقتربت منافسات كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر من خط النهاية مع تحديد أطراف المربع الذهبي وهم منتخبات المغرب والسعودية والأردن والإمارات.

وتنطلق اليوم الإثنين مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب 2025، عندما يلتقي المغرب ضد الإمارات في الرابعة والنصف مساء، والسعودية ضد الأردن في السابعة والنصف مساء.

الطريق إلى نهائي كأس العرب

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد الإمارات مع الفائز من مباراة السعودية ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025 يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري باستاد لوسيل في تمام الساعة السادسة مساءً.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتي نصف النهائي في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل مباراة نهائي كأس العرب وتحديدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة باستاد خليفة الدولي.

وسبق لمنتخبين فقط من رباعي المربع الذهبي وهما السعودية والمغرب بالصعود لمنصات التتويج في بطولة كأس العرب قبل مباريات الدور نصف النهائي.

وتوج السعودية مرتين ببطولة كأس العرب عامي 1998 و2002، ويسعى الأخضر لإضافة النجمة الثالثة والاقتراب من صدارة العراق كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بعدد 4 كؤوس.

فيما توج المغرب بلقب واحد عام 2012 ويسعى للتتويج بلقبه الثاني من البطولة العربية للمنتخبات بعدم قطع شوطا كبيرا نحو النهائيات.

وعلى جانب آخر يسعى منتخبا الأردن والإمارات للمضي قدما نحو المباراة النهائية والتتتويج بأول لقب لبطولة كأس العرب وزيادة عدد المنتخبات المتوجة بكأس العرب إلى المنتخب السابع في تاريخها.

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها.

وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ



1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف



جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

ويحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

