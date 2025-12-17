جمال السلامي: الأردن والمغرب الأفضل في كأس العرب وهدفنا التتويج باللقب

18 حجم الخط

أكد جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، جاهزية فريقه لمواجهة المغرب في نهائي بطولة كأس العرب، المقرر إقامته غدًا الخميس في قطر، مشددًا على أهمية اللقاء ورغبة “النشامى” في إنهاء المشوار بالتتويج باللقب.

السلامي يستهدف التتويج بكأس العرب

وقال السلامي في تصريحاته قبل المباراة: «مباراة مهمة تنتظرنا أمام المنتخب المغربي، ونتمنى أن نُنهي المشوار بالتتويج. النهائي يجمع بين منتخبين من أفضل المنتخبات التي قدمت مستويات مميزة خلال البطولة».

وتحدث مدرب الأردن عن مواطنه طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، معتبرًا إياه “مدربًا مرتقبًا” لقيادة “أسود الأطلس” مستقبلًا، مضيفًا بابتسامة مازحًا: «بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا ثم كأس العالم… وبعدها فضية كأس العرب».

ويترقب الشارع العربي نهائيًا مثيرًا يجمع بين منتخبين قدّما أداءً قويًا طوال البطولة، في مواجهة تعد بالكثير من الندية والإثارة.

وتقام المباراة النهائية لكأس العرب بين الأردن والمغرب غدا الخميس على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الأردن تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على منتخب السعودية بهدف دون رد في نصف النهائي بينما صعدت المغرب على حساب منتخب الامارات بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

