حوادث

اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو
تجري النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، الكشف الطبي للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

 

وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

وأعلنت النيابة الإدارية، توفير وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والمقرر وجودهم بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

ونوهت النيابة الإدارية بمن يرغب من الأعضاء المرشحين ضرورة الحضور أمام بوابة رقم (٣) بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في موعد أقصاه الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء  الموافق ٣  فبراير ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية