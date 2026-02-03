الاضخم عالميا منذ 26 عاما،"سبيس إكس" تستحوذ على "إكس إيه.آي" في صفقة قياسية

18 حجم الخط

قال إيلون ماسك إن شركة سبيس إكس استحوذت على شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي “ إكس إيه.آي في” صفقة قياسية توحد طموحات الملياردير الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء من خلال دمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع الشركة المصنعة لروبوت الدردشة جروك.



والصفقة، التي أوردتها رويترز لأول مرة الأسبوع الماضي، من أكثر عمليات الاندماج طموحا في قطاع التكنولوجيا حتى الآن، إذ تجمع بين متعاقد في مجال الفضاء والدفاع ومطور ذكاء اصطناعي سريع النمو تتحدد تكاليفه إلى حد بعيد بالرقائق ومراكز البيانات والطاقة.

ويمكن أن تعزز كذلك طموحات "سبيس إكس" في مجال مراكز البيانات، حيث يتنافس ماسك مع منافسين مثل "جوجل" التابعة لـ "ألفابت" و"ميتا" و"أمازون" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه.آي" في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال شخص مطلع إن قيمة الصفقة تقدر "سبيس إكس"بتريليون دولار وإكس إيه.آي بمبلغ 250 مليار دولار.



وقال ماسك "هذا لا يمثل فقط الفصل التالي، بل الكتاب التالي في مهمة سبيس إكس وإكس إيه.آي: التوسع.. لفهم الكون!"

ويشكل شراء "إكس إيه.آي" رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر صفقة اندماج واستحواذ في العالم، وهو لقب احتفظت به شركة فودافون لأكثر من 25 عامًا عندما اشترت شركة مانسمان الألمانية في صفقة استحواذ قيمتها 203 مليارات دولار في عام 2000، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

يأتي هذا الاندماج في الوقت الذي تخطط فيه شركة الفضاء لإجراء طرح عام ضخم هذا العام قد تصل قيمته إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار.



