"أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"

واصل الجزء الجديد من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، "Avatar: Fire and Ash - أفاتار: النار والرماد"، تحطيم الأرقام القياسية محققًا إيرادات خيالية بلغت 1.413 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 19 ديسمبر من العام الماضي.

وانقسمت الإيرادات بين 386 مليونًا و126 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، ومليار و27 مليون و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

وبهذا الرقم، يؤكد المخرج جيمس كاميرون مجددًا قدرة عالم "باندورا" على جذب ملايين المشاهدين، ليقترب الفيلم بخطى ثابتة من دخول قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم مع استمرار عرضه في الصالات الدولية.



الفيلم من إنتاج شركة "20th Century"، يمتد على مدار ملحمة بصرية تستغرق 3 ساعات و17 دقيقة، حيث تشرع عائلة "جايك" و"نيتيري" في رحلة محفوفة بالحزن والمخاطر.

ويواجه الثنائي في هذا الجزء قبيلة جديدة من شعب "نافي" تُعرف بـ"شعب الرماد"، وهي قبيلة تتسم بالشراسة وتقودها الشخصية النارية "فارانج"، ما يضع باندورا أمام صراع أخلاقي معقد يتجاوز مجرد المعارك التقليدية.

ويجمع العمل نخبة من نجوم هوليوود تحت قيادة المخرج العبقري جيمس كاميرون، وفي مقدمتهم: سام ورثينجتون، زوي سالدانا، كيت وينسلت، بمشاركة سيجورني ويفر، ستيفن لانج، وأونا تشابلن، بالإضافة إلى كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، وإيدي فالكو.

