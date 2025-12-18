سيدات وشباب وذوو همم يتصدرون المشهد الانتخابي داخل لجنتي قهبونة والحسينية بالشرقية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، توافدًا ملحوظًا للناخبين من مختلف الفئات، حيث شمل الإقبال السيدات وكبار السن والشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم داخل لجنتي مدرسة قهبونة الابتدائية المشتركة ومدرسة الحسينية الثانوية العامة بنات التابعتين لإدارة الحسينية التعليمية، وذلك قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع.

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط اللجان الانتخابية لضمان انتظام وسلامة العملية

وجرت العملية الانتخابية وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط اللجان الانتخابية، لضمان انتظام وسلامة العملية، تمهيدًا لغلق اللجان في الساعة التاسعة مساءً وبدء أعمال الفرز، في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، عكست وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو

الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتستمر عملية التصويت على مدار اليوم وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُغلق اللجان مساء اليوم الخميس في الموعد المحدد تمهيدًا لبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

انتخابات مجلس النواب بالشرقية المرحلة الثانية جولة الإعادة

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، موزعين على 867 مركزًا انتخابيًا تضم 925 لجنة فرعية و8 لجان عامة، وهو ما يعكس حجم الكتلة التصويتية التي سيكون لها الدور الفيصل في رسم خريطة الفائزين، وسط أجواء انتخابية تتسم بالسخونة، وتختلط فيها التحالفات المعلنة بالخفايا السياسية والشائعات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

