الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيدات وشباب وذوو همم يتصدرون المشهد الانتخابي داخل لجنتي قهبونة والحسينية بالشرقية (صور)

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، توافدًا ملحوظًا للناخبين من مختلف الفئات، حيث شمل الإقبال السيدات وكبار السن والشباب والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم داخل لجنتي مدرسة قهبونة الابتدائية المشتركة ومدرسة الحسينية الثانوية العامة بنات التابعتين لإدارة الحسينية التعليمية، وذلك قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع.

 

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط اللجان الانتخابية لضمان انتظام وسلامة العملية

وجرت العملية الانتخابية وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط اللجان الانتخابية، لضمان انتظام وسلامة العملية، تمهيدًا لغلق اللجان في الساعة التاسعة مساءً وبدء أعمال الفرز، في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، عكست وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو

الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتستمر عملية التصويت على مدار اليوم وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُغلق اللجان مساء اليوم الخميس في الموعد المحدد تمهيدًا لبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالشرقية،فيتو

انتخابات مجلس النواب بالشرقية المرحلة الثانية جولة الإعادة 

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، موزعين على 867 مركزًا انتخابيًا تضم 925 لجنة فرعية و8 لجان عامة، وهو ما يعكس حجم الكتلة التصويتية التي سيكون لها الدور الفيصل في رسم خريطة الفائزين، وسط أجواء انتخابية تتسم بالسخونة، وتختلط فيها التحالفات المعلنة بالخفايا السياسية والشائعات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب بالشرقية , الهيئة الوطنية للانتخابات تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب لجان الاقتراع بالشرقية اخبار محافظة الشرقية الاستحقاق الدستوري

مواد متعلقة

السيسي يشدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

رئيس الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

مصر في المرتبة الأولى عربيا بالدراسات الإسلامية

رئيس الوطنية للانتخابات يوجه رسالة للمواطنين: جولة الإعادة مرحلة الحسم وصوت واحد يصنع الفارق

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي منتصف تعاملات اليوم

مصر تجدد دعمها الكامل لرؤية ترامب بتحقيق أمن واستقرار وسلام السودان

الأكثر قراءة

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

حكم مباراة السعودية والإمارات يقرر استكمال الشوط الثاني في الثالثة والنصف

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

بالأسماء، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

مصر تجدد دعمها الكامل لرؤية ترامب بتحقيق أمن واستقرار وسلام السودان

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالقليوبية

21 مليار جنيه خسائر، ضربة موجعة للبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads