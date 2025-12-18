مصر في المرتبة الأولى عربيا بالدراسات الإسلامية

18 حجم الخط

حققت مصر إنجازًا علميًّا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى في مجال الدراسات الإسلامية، وفقًا لتقرير معامل التأثير العربي "أرسيف" (ARCIF) لعام 2025، واحتلت "مجلة دار الإفتاء المصرية" المركز الأول ضمن قائمة أكثر 10 مجلات عربية تأثيرًا في هذا التخصص، متفوقةً بذلك على 117 مجلة علمية شملها التصنيف في ذات المجال، مما يعزّز مكانة المؤسسات الدينية المصرية كمرجعية علمية أولى في العالم العربي والإسلامي.

بحوث الترقية لأعضاء هيئة التدريس في مجال الفقه وأصول الفقه

وأصدرت دار الإفتاء المصرية العدد الأول من مجلتها في (رجب 1430- يوليو 2009)، وهي مجلة علمية أكاديمية (محکمة - فصلية) تصدر باللغة العربية، وتُعنى بنشر البحوث العلمية وبحوث الترقية لأعضاء هيئة التدريس في مجال الفقه وأصول الفقه، ويلحق بها قسم لملخصات البحوث باللغة الإنجليزية، وتأتي مجلة دار الإفتاء المصرية ضمن سلسلة مطبوعات عديدة خاصة بالدار، والتي تسعى لإيصال صحيح الدين وإزالة اللبس في القضايا الشائکة والخلافية.

جودة وتصنيف المجلات العلمية المحكمة في العالم

جدير بالذكر أن تقرير "أرسيف" ARCIF) ) هو تقرير سنوي لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية، وهو مؤشر مهم لتقييم جودة وتصنيف المجلات العلمية المحكمة في العالم العربي بناءً على عدد الأبحاث المنشورة فيها، ومعدلات الاستشهاد بها، حيث يخدم الباحثين وصنّاع القرار في تقييم الإنتاج العلمي العربي وتأثيره، ويصدر بيانات حول تصنيف المجلات والمؤسسات والمؤلفين.

