الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية ضمن المرحلة الثانية جولة الإعادة، تشهد الساحة السياسية بالمحافظة حالة من الحراك المكثف والمنافسة الشديدة، حيث يتنافس عشرات المرشحين على المقاعد الفردية المتبقية في عدد من الدوائر، وسط أجواء انتخابية مشحونة تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الثقل العائلي والجغرافي، وتتصاعد فيها وتيرة الحشد والتحركات الميدانية مع اقتراب لحظة الحسم.

تراشق لفظي على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدوائر

انتخابات مجلس النواب،كما تنتشر شائعات انتخابية وتحالفات خفية بين المرشحين وأنصارهم، وتراشق لفظي على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدوائر، في محاولة للتأثير على توجهات الناخبين.

في الدائرة الأولى ومقرها مركز الزقازيق، والتي تضم مركز الزقازيق وقسمي أول وثان الزقازيق ومدينة القنايات، يخوض جولة الإعادة عدد كبير من المرشحين على المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة، من بينهم إيمان خضر (حزب حماة الوطن)، ولطفي شحاتة ومحمد الصالحي وعادل عفيفي (حزب مستقبل وطن)، إلى جانب خالد بشر وكامل الرشيدي ومروة هاشم كمستقلين، والدكتور عبد الله عوض مرشح حزب النور.

احتدام المنافسة بين المرشحين في ظل تداخل القواعد الشعبية وتعدد مراكز الثقل

وتشير التحركات الميدانية إلى احتدام المنافسة بين المرشحين في ظل تداخل القواعد الشعبية وتعدد مراكز الثقل التصويتي داخل المدينة والقرى، ما يجعل حسم المقاعد الأربعة مرهونًا بنسبة المشاركة وحجم التصويت الفعلي.

المنافسة على ثلاثة مقاعد فردية

وفي الدائرة الثانية التي تضم مركزي بلبيس ومشتول السوق، تتواصل المنافسة على ثلاثة مقاعد فردية بين الدكتور علي النقيطي، وسحر عثمان، وحاتم صيام (حزب مستقبل وطن)، وعبد الله فهمي، والدكتور كمال شعيب (حزب حماة الوطن)، والكابتن رشيد عامر، في سباق متقارب وسط تحركات ميدانية مكثفة وحضور قوي للكتل التصويتية في البلدة والقرى التابعة لها، مع تداول شائعات وتحالفات خفية بين المرشحين وأنصارهم، ما يزيد من سخونة المشهد الانتخابي.

تتزايد حدته مع تصاعد الخطاب الانتخابي بين أنصار الطرفين

أما الدائرة الثالثة ومقرها مدينة العاشر من رمضان، والمخصصة لها مقعد واحد، فتشهد مواجهة مباشرة بين أحمد حلمي مرشح حزب الجبهة الوطنية، والسيد صبري مرشح حزب النور، في سباق متقارب تتزايد حدته مع تصاعد الخطاب الانتخابي بين أنصار الطرفين.

خالد مشهور حسم المعركة الانتخابية

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز منيا القمح، كانت المنافسة قد حُسمت مبكرًا بفوز خالد مشهور (مستقل) ومحمد شهده (حزب مستقبل وطن)، ليضمنا مقعدي الدائرة، وسط أجواء انتخابية أقل توترًا مقارنة بباقي دوائر المحافظة.

تحركات ميدانية مكثفة ومحاولات حشد الأصوات من خلال التحالفات والشائعات الانتخابية

وتشهد الدائرة الخامسة ومقرها مركز أبو كبير وتضم أبو كبير وههيا منافسة قوية على مقعدين، حيث يتنافس حاتم عبد العزيز، وعبد الله لاشين، وعلي الصناديلي، وحسام مرسي، في ظل تحركات ميدانية مكثفة ومحاولات حشد الأصوات من خلال التحالفات والشائعات الانتخابية.

يعتمد هذا التحالف على الدمج بين الثقل الحزبي والامتداد الجماهيري

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرب نجم، والتي تضم مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، أعاد إعلان التحالف بين طلعت السويدي مرشح حزب مستقبل وطن، وحامد الصويني المرشح المستقل ترتيب موازين القوى داخل الدائرة، في مواجهة كل من أحمد الجوهري وعبد الباقي تركيا.

ويعتمد هذا التحالف على الدمج بين الثقل الحزبي والامتداد الجماهيري، في وقت تتصاعد فيه حدة التراشق بين أنصار المرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صراع واضح بين كتل جغرافية مختلفة، وتبادل للاتهامات والشائعات بين أنصار المرشحين

أما الدائرة السابعة التي تضم مراكز فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، والمخصصة لها ثلاثة مقاعد، فتشهد واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة، حيث يتنافس صلاح منصور ونبيل العطار وحافظ يوسف حافظ، إلى جانب إمام منصور وصلاح شربية وأحمد عبد المعبود، في ظل صراع واضح بين كتل جغرافية مختلفة، وتبادل للاتهامات والشائعات بين أنصار المرشحين، ما زاد من تعقيد المشهد الانتخابي.

حسم المقاعد سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة المشاركة وحجم الحشد داخل اللجان

وفي الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة أبوحماد وتضم مركز ومدينة أبوحماد ومدينة القرين، تتنافس القوى على مقعدين في سباق محتدم بين اللواء ثروت سويلم، النائب والمرشح الذي كان في الدورة الماضية مرشحًا عن حزب مستقبل وطن ويعتمد على الوحدة المحلية بالصوة وجلال صيام مرشح حزب الجبهة الوطنية الذي يحظى بدعم أحمد فؤاد أباظة وسيطرته على الوحدة المحلية بالصوة والقطاوية، ومدحت السنجري المستقل والمدير المالي بجامعة الزقازيق، ورضا الحضري المستقل الذي استعان بمختصين لإدارة حملته ويسعى لتحقيق المفاجأة. وتشير المؤشرات إلى أن حسم المقاعد سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة المشاركة وحجم الحشد داخل اللجان، وسط منافسة مكثفة وتحركات ميدانية مستمرة.

تداول أخبار عن تحالفات خفية وشائعات بين أنصارهم

وفي الدائرة التاسعة التي تضم مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، تتنافس على المقعدين رائف تمراز، والدكتور عمرو عبده، ومصطفى عمر، وحسن العقيلي، في سباق محتدم وسط تكافؤ واضح في القوة الشعبية بين المرشحين، مع تداول أخبار عن تحالفات خفية وشائعات بين أنصارهم، ما يجعل حسم النتائج مرتبطًا بشكل كبير بنسبة المشاركة داخل اللجان.

انتخابات مجلس النواب بالشرقية المرحلة الثانية جولة الإعادة

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، موزعين على 867 مركزًا انتخابيًا تضم 925 لجنة فرعية و8 لجان عامة، وهو ما يعكس حجم الكتلة التصويتية التي سيكون لها الدور الفيصل في رسم خريطة الفائزين، وسط أجواء انتخابية تتسم بالسخونة، وتختلط فيها التحالفات المعلنة بالخفايا السياسية والشائعات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

