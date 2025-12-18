رئيس الوطنية للانتخابات يوجه رسالة للمواطنين: جولة الإعادة مرحلة الحسم وصوت واحد يصنع الفارق

18 حجم الخط

وجّه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى الناخبين، قائلًا: “اليوم ينتهي التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي يتم في أعقابها إعلان الفائزين بـ101 مقعد”.

وتابع: “هنا تبرز أهمية المشاركة في جولة الإعادة؛ لأنها مرحلة الحسم، فقد يكون الفارق بين الفائز وغير الفائز صوتًا واحدًا، وتقاعسك عن المشاركة قد يكون سببًا في صعود من هو أقل كفاءة”.

وقال: "أنت الآن صاحب الكلمة في ظل مناخ إيجابي وصحي للانتخابات، نريد برلمانًا قويًّا يرضي طموح المصريين، ويساهم في صياغة مستقبل أفضل، ويستكمل مسيرة البناء والتنمية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لـ 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة لنظام الفردي، ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت أيام الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، وأيام الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية، وذلك جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والصحفيين والإعلاميين. .

التصويت بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 55 دائرة انتخابية

من ناحية أخرى، يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في ثاني وآخر أيام التصويت بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، حيث يستمر التصويت داخل اللجان الفرعية، وعددها 4494 لجنة حتى التاسعة مساء، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان بعد تمكين آخر ناخب موجود بالمحيط الانتخابي من الإدلاء بصوته.



خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

وشملت الدوائر بمحافظة القاهرة: الزاوية الحمراء، وحدائق القبة، والمطرية، والمرج، والخليفة، والبساتين، وحلوان، بينما توزعت دوائر القليوبية على بنها، وطوخ، وقليوب، والخانكة، وشبين القناطر.

وفي محافظة الدقهلية، شملت الدوائر: المنصورة، وبلقاس، وطلخا، ودكرنس، ومنية النصر، والمنزلة، وميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، في حين تضمنت دوائر المنوفية شبين الكوم، وقويسنا، وتلا، وأشمون، والباجور، ومنوف.

وضمت محافظة الغربية دوائر: طنطا، وكفر الزيات، وقطور، والمحلة الكبرى، وسمنود، وزفتى، بينما شملت دوائر كفر الشيخ كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، ودسوق.

كما شملت خريطة الدوائر بمحافظة الشرقية الزقازيق، وبلبيس، والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وديرب نجم، وفاقوس، وأبو حماد، والحسينية، إلى جانب دوائر دمياط (كفر سعد)، وبورسعيد (بورفؤاد)، والإسماعيلية (ثان الإسماعيلية، والقنطرة غرب، والقصاصين الجديدة)، والسويس (قسم السويس)، وشمال سيناء (الحسنة)، وجنوب سيناء (الطور).

وجاءت على النحو التالي:

محافظة القاهرة:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء)

الدائرة الخامسة (حدائق القبة)

الدائرة العاشرة (المطرية)

الدائرة الحادية عشرة (المرج)

الدائرة الخامسة عشرة (الخليفة)

الدائرة السابعة عشرة (البساتين)

الدائرة التاسعة عشرة (حلوان).

محافظة القليوبية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الأولى (بنها)

الدائرة الثانية (طوخ)

الدائرة الرابعة (قليوب)

الدائرة الخامسة (الخانكة)

الدائرة السادسة (شبين القناطر).

محافظة الدقهلية:

10 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول المنصورة)

الثانية (مركز المنصورة)

الثالثة (بلقاس)

الرابعة (طلخا)

الخامسة (دكرنس)

السادسة (منية النصر)

السابعة (المنزلة)

الثامنة (ميت غمر)

التاسعة (أجا)

العاشرة (السنبلاوين).

محافظة المنوفية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (شبين الكوم)

الثانية (قويسنا)

الثالثة (تلا)

الرابعة (أشمون)

الخامسة (الباجور)

السادسة (منوف)

محافظة الغربية:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول طنطا)

الثانية (كفر الزيات)

الثالثة (قطور)

الرابعة (قسم أول المحلة الكبرى)

الخامسة (مركز المحلة الكبرى)

السادسة (سمنود)

السابعة (زفتى)

محافظة كفر الشيخ:

4 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (كفر الشيخ)

الثانية (سيدي سالم)

الثالثة (الحامول)

الرابعة (قسم دسوق)

محافظة الشرقية:

9 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول الزقازيق)

الثانية (بلبيس)

الثالثة (قسم أول العاشر من رمضان)

الخامسة (أبو كبير)

السادسة (ديرب نجم)

السابعة (فاقوس)

الثامنة (أبو حماد)

التاسعة (الحسينية)

محافظة دمياط:

الدائرة الثانية (كفر سعد)

محافظة بورسعيد:

الدائرة الأولى (قسم أول بورفؤاد)

محافظة الإسماعيلية:

3 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم ثان الإسماعيلية)

الثانية (القنطرة غرب)

الثالثة (القصاصين الجديدة)

محافظة السويس:

دائرة واحدة (قسم السويس)

محافظة شمال سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الحسنة).

محافظة جنوب سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الطور)

