الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أجواء شتوية ومشهد انتخابي ساخن في اليوم الأول لجولة الإعادة بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، أجواءً ممطرة تزامنًا مع فتح لجان الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث بدأت اللجان استقبال الناخبين في مختلف المراكز والمدن وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة.

الشرقية على صفيح ساخن قبل جولة الإعادة لمجلس النواب، تحالفات خفية وتراشق انتخابي

الأجهزة الأمنية تكثف من تواجدها لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انتظام العملية الانتخابية

انتخابات النواب، انتشر القضاة المشرفون على العملية الانتخابية داخل اللجان منذ الساعات الأولى، للتأكد من جاهزية مقار الاقتراع وتوافر المستلزمات اللازمة لسير التصويت، في الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية من تواجدها لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انتظام العملية الانتخابية.

 

سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو<br alt=
سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو
 

تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن لتيسير مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري

ورغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على عدد من المناطق، توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم، مع التزامهم بالإجراءات المنظمة، وسط تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن لتيسير مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري.

سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو
سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو

الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات

وتستمر عملية التصويت على مدار اليوم وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُغلق اللجان غدا  الخميس في الموعد المحدد تمهيدًا لبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو
سقوط أمطار وتكثيف أمني مع فتح لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بالشرقية،فيتو

انتخابات مجلس النواب بالشرقية المرحلة الثانية جولة الإعادة 

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في محافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، موزعين على 867 مركزًا انتخابيًا تضم 925 لجنة فرعية و8 لجان عامة، وهو ما يعكس حجم الكتلة التصويتية التي سيكون لها الدور الفيصل في رسم خريطة الفائزين، وسط أجواء انتخابية تتسم بالسخونة، وتختلط فيها التحالفات المعلنة بالخفايا السياسية والشائعات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

