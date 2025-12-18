وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهنية ومقاومة الالتهابات بالجسم

18 حجم الخط

الكبد الدهنية من المشكلات المرضية الأكثر شيوعا فى مصر نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة ما يضر بصحة الكبد بشكل خاص والجسم بشكل عام.

وللأسف معظم مرضى الكبد الدهنية، يهملون علاجه ما يؤثر على صحة الكبد ومع الوقت يحدث تليفات بالكبد قد تنتهي بأمراض خطيرة.

مشروب طبيعي لعلاج الكبد الدهنية

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك وصفة أساسية للكركم تساعد فى علاج الكبد الدهني.

المكونات:-

2 ملعقة صغيرة كركم

ربع ملعقة فلفل أسود

ملعقة زيت جوز الهند أو زبد

نصف كوب ماء

نصف كوب حليب جوز الهند

علاج الكبد الدهنية

الطريقة:-

نحضر قدر ونضعه على النار ونضيف له الكركم والفلفل الأسود وزيت جوز الهند أو الزبد ونسخنها.

ثم نضيفهم على كوب نصفها ماء ونصفها حليب جوز هند ويمكن إضافة قرفة أو مسحوق الأملى أو العرقسوس.

هذا المشروب يساعد فى تقليل الالتهاب، وتقوية المناعة، وتحسين الهضم، والمساعدة على النوم العميق.

شروط استخدام هذا المشروب

وأضاف سلامة، أنه لا يوجد مدة محددة لاستخدام الكركم، وهو أمان جدا مع الاستمرارية، ولكنه ممنوع تناوله مع أدوية السيولة، أما فى حالة تناوله مع أدوية سكر أو سيولة يجب مراقبة الصحة أو أى أعراض لتعديل الجرعة مع الطبيب المعالج لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة، ويجب استخدام الكركم طازج وليس بودر للحصول على أفضل النتائج.

